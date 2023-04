Después de casi un año, continúa la búsqueda de Richar Arturo Bustos

Desapareció el domingo 24 de abril de 2022. Foto: Cortesía

Ha pasado casi un año desde que Richar Arturo Bustos Morales desapareció en Soacha. A las 7:30 a.m. del domingo 24 de abril de 2022 salió de su conjunto ubicado en el barrio Hogares, hacia la droguería donde trabajaba, en el barrio Ciudad Verde.

Una hora después, a las 8:30 a.m., se prendieron las alarmas en la familia cuando descubrieron que Richard Arturo no había llegado a su trabajo. Intentaron comunicarse con él, pero su celular estaba apagado. Inmediatamente después salieron a buscarlo por los lugares que frecuentaba de camino a la droguería, pero no hubo rastro de su paradero.

La familia asegura que la policía de Ciudad Verde y Hogares no les brindó ayuda de manera oportuna. Dos días después de la desaparición, lograron revisar el recorrido de Richar por medio de las cámaras de seguridad de varios conjuntos residenciales en el sector. Su hermana, Clara Bustos, asegura que al llegar al cruce del río Soacha, entre los barrios Hogares y Ciudad Verde, había un punto ciego en las cámaras de seguridad, que impiden ver el rumbo que tomó su hermano.

Con mucha preocupación, su hermana agrega que un minuto después de que Richard deja de verse en las cámaras de seguridad, cuatro personas salen corriendo desde ese punto, se dividen en dos grupos y se van en sentidos contrarios. La hipótesis de la familia es que estas personas pudieron haberlo atracado, pero comentan que ni la Sijín ni la Fiscalía les dieron alguna respuesta.

Con ayuda de la comunidad y el cuerpo de bomberos, la familia realizó una búsqueda infructuosa en el río; usaron las redes sociales, y canales de medios de comunicación para buscarlo, pero hasta el momento, casi un año después, no han recibido respuestas.

Si usted lo ha visto o tiene información que puede conducir a su paradero puede escribirnos a reporteundesaparecido@elespectador.com o comunicarse a con la Policía de Soacha.