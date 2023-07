Familia busca a Paula Daniela Guzmán, de 16 años, desaparecida desde el 1 de julio

Paula Daniela llevaba puesto el jean que aparece en la fotografía. Su familia agradece cualquier información que ayude a encontrarla. Foto: Archivo Particular

Desde el 1 de julio, la familia de Paula Daniela Guzmán Hernández, de 16 años, se encuentra en su búsqueda. La joven desapareció a las 2 de la tarde de ese día, cuando sus padres la perdieron de vista en un supermercado ubicado en el barrio Castilla de la localidad Kennedy.

“A las 2:00 p.m. nos encontrábamos con mi hija Paula Daniela Guzmán en el supermercado Zapatoca de ubicado en calle 7a bis # 80 - 38. Estábamos ubicando los productos para llevar y de un momento a otro la perdimos de vista; al percatarnos de eso, inmediatamente la buscamos al interior y posteriormente salimos del almacén y ya no la vimos más. En este momento no sabemos de su paradero, no tiene teléfono celular, sin embargo, preguntamos a todos sus compañeros del colegio y nadie la ha visto. La denuncia por desaparición la interpusimos desde el día 2 de julio”, informó Pedro Guzmán, padre de Paula Daniela.

Al momento de su desaparición, la menor llevaba puesto el jean azul claro con rotos, que aparece en la fotografía. Tenía un buso de algodón de capota azul oscuro, con una franja verde en el pecho que dice Adidas; llevaba unas zapatillas rosadas y un collar de perlas plateado.

Debido a que es menor de edad y ya han pasado casi siete días, las autoridades ya activaron el Plan de Búsqueda Urgente para poder encontrarla. “No hemos podido tener acceso a las cámaras de seguridad del supermercado, ya que allí nos dicen que las manejan de manera externa”, añadió el padre de Paula Daniela.

Para cualquier información que pueda ayudar a identificar el paradero de Paula Daniela, pude comunicarse a las siguientes líneas telefónicas: 3044094896 - 3227009987.

