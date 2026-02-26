Galán es denunciado por caso de alcaldesa local de Kennedy: piden investigar legalidad

Alcalde de Bogotá durante el World Cities Day 2025 realizado en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El concejal de Bogotá Julián Forero radicó en las últimas horas una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y quejas disciplinarias ante la Procuraduría y la Personería contra el alcalde Carlos Fernando Galán y varios de sus secretarios, por el nombramiento irregular de la alcaldesa local de Kennedy.

El caso gira en torno a la designación de Karla Tathyanna Marín Ospina, cuyo nombramiento fue declarado nulo por la justicia en dos instancias.

Le puede interesar: Falsos funcionarios del IDU robaban fibra óptica: tres ya habían sido capturados.

¿En qué consiste la denuncia?

Según la denuncia, tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyeron que el Decreto 238 de 2024 era nulo desde su expedición.

La razón reside en que la funcionaria habría sido nombrada pese a estar inhabilitada y sin cumplir los requisitos legales exigidos para el cargo. Pese a esto, el alcalde firmó el decreto, lo cual, según el concejal Forero, constituye una ilegalidad sujeta de denuncia.

En este sentido, Forero insiste en que el accionar de Galán no se trató de un error administrativo, sino de una decisión adoptada pese a advertencias jurídicas claras.

¿Qué delitos se denuncian?

Ante la Fiscalía, la denuncia incluye posibles delitos como prevaricato por acción y violación del régimen de inhabilidades. Además, ante la Procuraduría y la Personería se presentaron cargos disciplinarios por faltas gravísimas contra el alcalde y varios altos funcionarios del Distrito.

Según los documentos, las entidades encargadas de revisar la legalidad del nombramiento habrían omitido advertir una inhabilidad “manifiesta y objetiva”.

Más información sobre Bogotá: Bogotá abre licitación por COP 310.000 millones para cambiar el recaudo del transporte.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.