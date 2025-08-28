¿La ha visto? Buscan a Nicoll López desaparecida en Suba

Desapareció el martes 26 de agosto de 2025. Foto: Redes sociales

Familiares y amigos buscan a Nicoll Dayan López Triviño, de 17 años, desaparecida desde este martes 26 de agosto en el barrio Suba Rincón.

Según sus familiares, la última vez que la vieron fue a las 7:05 a. m. saliendo hacia el colegio Gimnasio Santander. Ese día vestía sudadera del colegio (pantalón rojo con raja blanca a los lados), camisa blanca con bordes rojos en el cuello y saco de su promoción negro con blanco y capota.

Nicoll Dayan López Triviño mide 1.70cm, tiene ojos oscuros, utiliza gafas y su cabello es rojizo.

Si usted la ha visto o tiene indicios de su paradero, puede dar aviso llamando al 3012621541 – 3173670404 – 3168315748.

¿Por qué tantas personas desaparecen en Bogotá?

En Bogotá, se han conocido casos que dan cuenta de casos de desaparición voluntaria o por casos, que, en efecto, responden a hechos delictivos que conllevan a la desaparición temporal de dicha persona. Y en los casos más graves, a la muerte de la persona reportada.

En el 2024, hasta abril, se reportaron 705 casos. De ese total, 19 personas aparecieron muertas, 264 vivas y 422 permanecen desaparecidas.

Según Medicina Legal, las desapariciones hasta abril tenían los siguientes rangos de edad: Primera infancia (de 0 a 5 años) 14 casos; Infancia (de 6 a 11 años) 14 casos; Adolescencia (de 12 a 17 años) 223 casos; Juventud (de 18 a 28 años) 166 casos; Adultez (de 29 a 59 años) 229 casos y en Adultos mayores (más de 60 años) fueron 59 las desapariciones reportadas. A nivel nacional, Bogotá sigue siendo la ciudad que más casos de desapariciones concentra, con un 40% de los reportes a nivel nacional.

¿Qué debo hacer para reportar una persona desaparecida en Bogotá?

Para contactarse con la Fiscalía, la ciudadanía puede llamar al 01 8000 9197 48. En Bogotá al (601) 570 2000, opción 7, o también puede marcar desde su celular al 122.

Por su parte, la Policía tiene a disposición la línea telefónica 123, en donde las personas reciben asesoría para realizar la respectiva denuncia.

Según datos del Instituto de Medicina Legal entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024 se registraron 1.757 casos de personas desaparecidas, de las cuales, la mayoría fueron en Bogotá (705), Valle del Cauca (254), Cundinamarca (192) y Antioquia (148).

Precisamente la capital ocupa el primer lugar, donde los hombres son las principales víctimas (430), de los cuales, la mayoría, tienen entre 29 y 59 años. En el caso de las mujeres, si bien son menos denuncias (275), el drama es peor, si se tiene en cuenta que más de la mitad son niñas entre los 12 a 17 años (157).

