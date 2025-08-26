Cuerpo hallado en búsqueda de Valeria Afanador era de Javier García, desaparecido

Javier Mauricio Garcia Pineda tiene 24 años. Foto: Cortesía

En un triste desenlace culminó la búsqueda de Javier Mauricio García, un joven de 24 años, reportado como desaparecido desde el 10 de junio en Cajicá.

Su cuerpo fue encontrado el pasado 22 de agosto en medio de las actividades investigativas que realiza la Fiscalía para localizar a Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida hace tres semanas en Cajicá (Cundinamarca).

Los restos fueron enviados a Medicina Legal, los cuales, tras un cotejo de identidad, correspondían a Javier.

Una fiscal de la Seccional Cundinamarca continuará con las indagaciones para tener claridad sobre lo ocurrido en este caso.

Según la mamá de Javier Mauricio García, Luz Dary Pineda, su hijo desapareció cuando salió de su trabajo en una tienda de la empresa Imusa, del municipio de Cajicá.

En el 2024, hasta abril, se reportaron 705 casos de desaparecidos en Bogotá. De ese total, 19 personas aparecieron muertas, 264 vivas y 422 permanecen desaparecidas.

Según Medicina Legal, las desapariciones hasta abril tenían los siguientes rangos de edad: Primera infancia (de 0 a 5 años) 14 casos; Infancia (de 6 a 11 años) 14 casos; Adolescencia (de 12 a 17 años) 223 casos; Juventud (de 18 a 28 años) 166 casos; Adultez (de 29 a 59 años) 229 casos y en Adultos mayores (más de 60 años) fueron 59 las desapariciones reportadas. A nivel nacional, Bogotá sigue siendo la ciudad que más casos de desapariciones concentra, con un 40% de los reportes a nivel nacional.

¿Qué debo hacer para reportar una persona desaparecida en Bogotá?

Para contactarse con la Fiscalía, la ciudadanía puede llamar al 01 8000 9197 48. En Bogotá al (601) 570 2000, opción 7, o también puede marcar desde su celular al 122.

Por su parte, la Policía tiene a disposición la línea telefónica 123, en donde las personas reciben asesoría para realizar la respectiva denuncia.

Según datos del Instituto de Medicina Legal entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024 se registraron 1.757 casos de personas desaparecidas, de las cuales, la mayoría fueron en Bogotá (705), Valle del Cauca (254), Cundinamarca (192) y Antioquia (148).

Precisamente la capital ocupa el primer lugar, donde los hombres son las principales víctimas (430), de los cuales, la mayoría, tienen entre 29 y 59 años. En el caso de las mujeres, si bien son menos denuncias (275), el drama es peor, si se tiene en cuenta que más de la mitad son niñas entre los 12 a 17 años (157).

Si usted quiere reportar un caso de una persona desaparecida, escríbanos a reporteundesaparecido@elespectador.com o llene el formulario que aparece en la página web de nuestra sección https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/

