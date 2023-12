La misteriosa desaparición del exrector de un colegio en Cartagena

Desaparecido Hermides Rafael Vásquez Foto: Cortesía

El martes 28 de noviembre Hermides Rafael Vásquez salió de su casa ubicada en el barrio San Fernando, en Cartagena, rumbo a una finca que tiene en la vía hacia la vereda Peñique, a seis kilómetros del municipio de Clemencia (Bolívar). Iba a buscar algunas cosas preparándose para un viaje que realizaría el día siguiente a Medellín.

Su esposa habló por teléfono ese día a las 6 de la mañana y él le dijo que ya estaba llegando a la finca. Fue la última comunicación que se tuvo con el hombre de 73 años y exrector del colegio Camilo Torres. Desde ese día nadie sabe nada de su paradero.

El carro en el que Vásquez se movilizaba fue encontrado el miércoles 29 de noviembre, a la 1:30 p.m. en inmediaciones del corregimiento de Zipacoa. El vehículo, Chevrolet Trailblazer de placas UEZ-006, tenías algunas partes quemadas y en su interior se encontró uno de los zapatos del docente.

“Él siempre me respondía. Lo comencé a llamar desde las 2 de la tarde. Le hice más de 200 llamadas. En vista que no aparecía, llamé a mis familiares desesperada porque él no había llegado”, dijo su esposa Cira Vásquez al diario El Universal.

Las autoridades ya tienen el reporte de la desaparición y el caso está en el Gaula y la Fiscalía.

* Si usted tiene información sobre Hermides Rafael Vásques o quiere reportar un caso de una persona desaparecida escríbanos a reporteundesaparecido@elespectador.com o llene el formulario que aparece en la página web de nuestra sección https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/