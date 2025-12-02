¿Lo ha visto? Buscan a Nicolás Bernarte desaparecido tras el hurto de su vehículo

Trabaja como conductor de plataformas digitales Foto: Redes sociales

La angustia para la familia Bernarte Cárdenas no ha menguado. Desde el pasado 27 de noviembre no saben nada del paradero de Nicolás David, de 21 años, luego de salir en la noche a trabajar como conductor de plataformas digitales por sectores de las localidades de Bosa y Kennedy.

Según relató su papá, Álvaro Bernarte, a este diario, su esposa le escribió sobre las 12:30 de la madrugada para saber cómo estaba, pero no respondió. Tan solo minutos después, Nicolás le envío un mensaje de texto a su novia. Esa fue la última comunicación.

Sobre las 7 de la mañana ya del 28 de noviembre, el padre de Nicolás rastreó el GPS del vehículo que fue arrojado en inmediaciones de la Terminal del Sur, lejos, dijo, del conjunto residencial donde Nicolás usualmente parqueaba. Al consultar la información del dispositivo, encontraron que el recorrido incluyó zonas boscosas de difícil acceso.

Tras la denuncia a la Policía, el vehículo fue ubicado sobre las cinco de la tarde en el sector de Bosa San José (Bosa). De esta manera, uniformados interceptaron el automotor donde un hombre y una mujer intentaron escapar, pero fueron capturados. “Ya les legalizaron la captura. Les imputaron los delitos de receptación y secuestro agravado. No han dicho nada del paradero de mi hijo. E intentado ir a la cárcel y hablar con ellos, pero no ha sido posible”, sentenció Álvaro Bernarte.

En medio de su angustia, Bernarte anunció que en los próximos días realizará manifestaciones para llamar la atención de las autoridades y el Distrito, con el fin de que prioricen y aceleren la búsqueda de Nicolás.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá, indicaron a este diario que, junto a la Policía de Soacha, continúan en la búsqueda del joven.

Nicolás David Bernate Cárdenas es de contextura delgada, mide aproximadamente 177 centímetros, tiene piel blanca, una cicatriz en la ceja derecha y usa un piercing en la nariz. El día de su desaparición vestía un buzo beige y un pantalón claro.

Si usted lo ha visto puede comunicarse con los teléfonos 313 3403664 - 300 9910985 o la línea de emergencias 123.

