Inició nuevo pago del subsidio de transporte escolar en Bogotá: ¿cómo reclamarlo?

La Secretaría de Educación destinó recursos por $5.308 millones.

18.165 estudiantes de colegios oficiales ya pueden reclamar el cuarto pago del subsidio de transporte escolar. Así lo anunció la Secretaría de Educación, que destinó recursos por $5.308 millones para este cuarto ciclo.

El subsidio dirigido a estudiantes menores de 14 años matriculados en colegios oficiales, estudiantes con discapacidad y familias focalizadas según la Resolución 039 de 2018, pretende apoyar la movilidad diaria hacia sus instituciones educativas.

La entidad distrital recordó que el beneficio podrá ser reclamado hasta el próximo 26 de diciembre.

¿Cómo reclamarlo?

Los beneficiarios recibirán una notificación vía SMS al número registrado en el SIMAT informando la disposición del abono. Para redimirlo, deben ingresar a la aplicación DaviPlata o a www.daviplata.com, autenticarse con su documento de identidad y clave, verificar el saldo y retirar el dinero en cajeros Davivienda, oficinas o corresponsales autorizados, conservando el comprobante de la transacción.

En cuanto al subsidio a través de la Tarjeta TuLlave – SITP, la Secretaría de Educación informará en la primera semana de diciembre la fecha exacta en la que se habilitará la recarga en la tarjeta TuLlave personalizada de cada beneficiario. Una vez habilitado el primer abono tendrá una vigencia de 15 días para ser reclamado, seguido de un segundo abono disponible por los 15 días restantes, completando así los 30 días calendario del ciclo.

Para realizar la recarga, el responsable recibirá una notificación vía SMS al número registrado en SIMAT, debe acercarse a cualquier taquilla de TransMilenio o SITP, presentar la tarjeta TuLlave personalizada del estudiante, solicitar la activación del subsidio y verificar el saldo.

¿Tiene dudas?

En caso de necesitar asesoramiento sobre el subsidio de transporte escolar, podrán contactarse en los siguientes canales:

Página web: www.educacionbogota.edu.co

Correo electrónico: contactenos@educacionbogota.edu.co

Línea telefónica: +57 (601) 324-1000

