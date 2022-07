Luis Alberto Cruz, de 75 años, desapareció en Mosquera

Luis Alberto Cruz desapareció el pasado jueves en el municipio de Mosquera. Foto: Cortesía

Familiares y amigos continúan la búsqueda de Luis Alberto Cruz Molina, un hombre de 75 años de edad que desapareció del municipio de Mosquera (Cundinamarca) el pasado jueves 28 de julio luego de que saliera en la mañana a dar su caminata diaria.

Vestido con una gorra gris, una chaqueta tipo blazer gris, pantalón beige y un chaleco azul oscuro, Cruz fue visto por última vez en el Paga Fácil Bancolombia del parque principal de Mosquera, en donde vive con su hija, un nieto y un yerno.

“Salió en la mañana del 28 de julio a caminar, como todos los días, luego llamo que no lo esperaran para almorzar que estaba con una amiga, pero no dijo quién era”, cuenta la familia.

Volvió a llamar alrededor de las 2:00 p.m. señalando que iba a acompañar a la amiga a ver una casa que ella quería comprar en Mosquera. “Después volvió a comunicarse tipo 3:00 pm diciendo que se iba para Medellín y luego a un nieto de él le empezaron a llegar varios mensajes de retiros de la cuenta de Luis Alberto en Mosquera”. Nadie volvió a tener contacto con él y su celular se encuentra apagado.

Aunque los familiares no han podido poner aún la denuncia, pues no han pasado las 72 horas reglamentarias, insisten en que dicho comportamiento no es usual en Cruz Molina, quien además es “muy desconfiado y mas con su dinero”.

Si usted sabe algo del paradero de Luis Alberto Cruz puede comunicarse a los siguientes teléfonos 324 2120600 / 3124091705, o al correo electrónico icayeth@gmail.com