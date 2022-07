Sofía Katalina Morón, de 15 años, desapareció el 10 de junio en Bogotá

La joven desapareció el pasado domingo 10 de julio en Chapinero. Foto: Cortesía

La familia de Sofia Katalina Morón, una menor de 15 años, pide ayuda a los capitalinos para dar con su paradero. La joven fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 10 de julio, en la localidad de Chapinero.

AYUDA!!!! MI HIJA SOFIA KATALINA MORÓN ESTÁ DESAPARECIDA...

La última vez que la vieron fue en la mañana de hoy domingo 10 de julio en Chapinero (Bogotá) carrera 4 con calle 58. @PoliciaColombia @PoliciaBogota @FiscaliaCol @GaulaPolicia @EsperanzaRicoL @SandrahvInt pic.twitter.com/CfAmJwtlhi — Pepe Morón Reales (@PepeMoronReales) July 11, 2022

Según su padre, Alfonso Jose Morón, periodista de RCN, durante esa mañana Sofía se encontró en su casa, en la calle 58 con carrera cuarta, con un amigo, para devolverle una guitarra. Luego de esto, a las 11 de la mañana, la joven quedó en verse con un primo, en la estación de Transmilenio Marly. Ella salió de su casa, pero nunca llegó a la cita.

Al percatarse que no había llegado, el familiar de Sofía alertó a su padre, que la llamó en repetidas ocasiones, pero esta nunca contestó. Además, al revisar su habitación encontraron una carta que podría estar relacionada con su desaparición.

“Aún no sabemos nada sobre que ha pasado con ella. En su cuarto encontramos una carta donde decía que: ya no quería vivir, que no quería ser una carga para nadie. Por eso nuestro afán de encontrarla”, relató José Morón, el padre de la joven.

Ante esto, Morón asegura que Sofía nunca ha sufrido de depresión o de bullying en su colegio Manuela Beltrán, en el norte de la capital, donde cursa décimo grado. Por su parte, se desconoce que ropa vestía cuando salió de su casa, y por el momento se están revisando cámaras de seguridad del sector para esclarecer el caso y saber, por ejemplo, si iba sola o acompañada.

Dentro del proceso de búsqueda están participando equipos de la Fiscalía y del Gaula de la Policía, que este lunes visitaron la Terminal de Transporte, así como el colegio de Sofía, para hablar con sus amigos y conocer cualquier indició que ayude en la investigación.

Sofía mide alrededor de 1.65 metros, tiene el pelo oscuro, que le llega casi a hombros, y ojos marrón. Su familia la describe como un joven introvertida y tranquila. Pide ayuda a cualquier persona que tenga información que permita encontrarla.

Si usted la reconoce o sabe de su paradero, puede comunicarse al número 323 5139511 o con la Policía Metropolitana de Bogotá para que Karol Tatiana pueda regresar sana y salva con su familia.

