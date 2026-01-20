Las acciones mundiales superan al S&P 500 en el caótico primer año de Trump

La volatilidad, los aranceles y la presión de Trump sobre la Reserva Federal frenaron el impulso, mientras analistas advierten que las elecciones intermedias podrían intensificar la incertidumbre en 2026. Foto: EFE - Aaron Schwartz / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de que el índice S&P 500 se recuperara del borde de un mercado bajista en abril y pasara el resto del año batiendo un récord tras otro, el presidente Donald Trump lo calificó como una señal de que había transformado a Estados Unidos —como le gusta decir— en el país “más atractivo” del mundo.

Sin embargo, si se compara con los mercados bursátiles de Tokio, Fráncfort y las capitales financieras de los países en desarrollo, el veredicto sobre el regreso de Trump a la Casa Blanca es decididamente menos triunfal.

De hecho, según el índice MSCI, las acciones de todo el mundo —excluyendo a Estados Unidos— han subido alrededor de un 30 % desde que asumió el cargo hace un año, aproximadamente el doble de la ganancia del S&P 500. Estados Unidos no se ha quedado tan rezagado durante el primer año de un presidente desde 1993, cuando el país se recuperaba de una recesión y los inversores acudían en masa a los mercados en crecimiento del extranjero.

La comparación de Trump con sus predecesores no es mejor: en lo que respecta al S&P 500, la ganancia del primer año bajo el mandato de Trump es solo la novena mejor desde la Segunda Guerra Mundial, según CFRA. Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden —e incluso Trump durante su primer mandato— obtuvieron ganancias mayores.

Franklin D. Roosevelt 3/4/1933 +78.3 % +89.6 % Franklin D. Roosevelt 1/20/1937 –9.3 % –33.8 % Franklin D. Roosevelt 1/20/1941 –10.3 % –15.0 % Franklin D. Roosevelt* 1/20/1945 +9.4 % — Harry Truman 4/12/1945 +4.3 % +33.5 % Harry Truman 1/20/1949 –4.7 % +9.5 % Dwight D. Eisenhower 1/20/1953 –5.1 % –1.0 % Dwight D. Eisenhower 1/20/1957 +2.4 % –7.4 % John F. Kennedy 1/20/1961 +9.3 % +15.0 % Lyndon B. Johnson 11/22/1963 +8.6 % +20.5 % Lyndon B. Johnson 1/20/1965 +2.7 % +7.8 % Richard M. Nixon 1/20/1969 +0.7 % –12.0 % Richard M. Nixon 1/20/1973 –9.7 % –19.5 % Gerald R. Ford 8/9/1974 –11.8 % +5.5 % Jimmy Carter 1/20/1977 –5.2 % –13.4 % Ronald Reagan 1/20/1981 –1.0 % –14.2 % Ronald Reagan 1/20/1985 +5.4 % +21.1 % George Bush 1/20/1989 +7.9 % +18.2 % William J. Clinton 1/20/1993 +0.9 % +9.2 % William J. Clinton 1/20/1997 +2.3 % +26.1 % George W. Bush 1/20/2001 –6.7 % –16.0 % George W. Bush 1/20/2005 –2.3 % +6.5 % Barack Obama 1/20/2009 +2.8 % +33.9 % Barack Obama 1/21/2013 +7.5 % +24.1 % Donald J. Trump 1/20/2017 +5.3 % +24.1 % Joe Biden 1/20/2021 +10.9 % +18.0 % Donald J. Trump 1/20/2025 –7.3 % +15.7 %

Por supuesto, los presidentes estadounidenses no determinan la dirección del mercado bursátil, por mucho que se les culpe o se les atribuya el mérito. Pero en el caso de Trump, su guerra comercial, sus sorpresas en política exterior, como impulsar la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sus medidas para ejercer un mayor control sobre industrias clave y su amenaza a la independencia de la Reserva Federal han inquietado periódicamente a los inversores. Eso, a su vez, ha frenado eficazmente el repunte impulsado en gran medida por el auge de la inteligencia artificial y la sorprendente resistencia de la economía que heredó.

“Tenemos a un tipo que garantiza volatilidad en la cima”, dijo Rhys Williams, estratega jefe de Wayve Capital Management LLC.

“Si ignoramos el ruido y nos centramos en el precio, la economía va bien”, afirmó. “Hay suficiente actividad con este gran impulso secular en la IA que realmente debería mantener todo, al menos el PIB, avanzando en la dirección correcta”.

El resultado contradice lo que los inversores anticipaban a finales de 2024, cuando la expectativa de la victoria de Trump alimentó la especulación de que su agenda de recortes fiscales y desregulación avivaría una economía ya de por sí fuerte.

En cambio, los primeros meses de su presidencia fueron una fuente de volatilidad, ya que acusó al multimillonario Elon Musk de recortar el gasto federal y rompió bruscamente con las políticas de su predecesor. Sus aranceles de abril provocaron una caída en picado de los mercados hasta que empezó a retirarlos. También ha tratado de ejercer amplios poderes sobre segmentos de la economía, reclamando el petróleo de Venezuela, tratando de ordenar a los bancos que limiten las tasas de las tarjetas de crédito, arremetiendo contra los contratistas de defensa y ordenando al Gobierno federal que adquiera participaciones en empresas como Intel Corp., entre otras cosas.

“Los ganadores y los perdedores cambiaron con bastante rapidez”, afirmó Rob Haworth, director senior de estrategia de inversión de US Bank Asset Management, que supervisa más de 540 000 millones de dólares en activos. “A los inversores les resultó difícil ser ágiles”.

El mercado bursátil estadounidense ha superado en gran medida la incertidumbre, gracias en parte a las grandes ganancias obtenidas por los gigantes de la industria tecnológica que se están posicionando para dominar el negocio de la inteligencia artificial y a los recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Pero a medida que el dólar se desplomaba durante la primera mitad del año, el mercado laboral se enfriaba y Trump presionaba a los aliados europeos para que gastaran más en su propia defensa, los mercados bursátiles de todo el mundo —en Asia, Europa y América Latina— superaron a los de Estados Unidos. El índice de mercados emergentes de MSCI subió más de un 30 % el año pasado, su mayor avance desde 2017.

Craig Basinger, estratega jefe de Purpose Investments Inc., que fue uno de los primeros en apostar por los mercados bursátiles mundiales, afirmó que la opinión de que las acciones de otros países seguirán superando a las de Estados Unidos ya no es una opinión contraria.

“El dinero persigue el rendimiento”, afirmó.

La evolución del mercado bursátil estadounidense no fue mala, en absoluto. El avance del S&P supuso su tercera subida anual consecutiva de dos dígitos, y los analistas de Wall Street se adentraron en 2026 pronosticando otro año alcista. Los futuros del índice de referencia cayeron un 1,4 % a las 8:11 a. m. en Nueva York, ya que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa por el control de Groenlandia no daba señales de remitir, mientras que las fuertes ventas de deuda japonesa se extendían por los mercados de bonos mundiales.

Además, sigue habiendo muchos optimistas, dada la posición de Estados Unidos como la mayor economía del mundo y los fuertes beneficios que generan sus principales empresas. Los temores ocasionales de que la postura unilateral de Trump y su desafío al orden mundial provocaran un éxodo de los mercados estadounidenses no se han confirmado hasta ahora.

“En última instancia, para los inversores a largo plazo que buscan exponerse a las mejores oportunidades de crecimiento de los mercados de más rápido crecimiento, Estados Unidos sigue siendo el número uno en la jerarquía”, afirma Jamie Murray, gestor de carteras de Murray Wealth Group en Toronto.

Sin embargo, bajo la superficie, la situación ha sido bastante volátil desde que Trump regresó al Despacho Oval: Los 100 miembros más importantes del S&P 500 registraron 47 casos de fuertes caídas de cinco desviaciones estándar o más en 2025, lo que supone el mayor número desde 1998, según datos de Barclays.

Este año, la proximidad de las elecciones legislativas de mitad de mandato también es un factor a tener en cuenta. Estos años suelen ser más débiles para el mercado de valores, en parte debido al riesgo de que la agenda del presidente se vea descarrilada por una victoria de la oposición.

Ante los bajos índices de aprobación y la frustración de los votantes por el aumento de la inflación y los tipos de interés, Trump ha respondido en las últimas semanas buscando tipos hipotecarios y de tarjetas de crédito específicos, así como los costes de la electricidad atribuidos al auge de los centros de datos relacionados con la inteligencia artificial. Esto ha llevado a los inversores a prepararse para una mayor volatilidad, ya que el presidente tiene en el punto de mira otros segmentos de la economía.

Además, Trump ha ejercido una presión sin precedentes sobre la Reserva Federal para que baje los tipos de interés, y su administración ha llegado incluso a iniciar una investigación criminal sobre el presidente Jerome Powell, en una medida que ha avivado las preocupaciones de los inversores sobre la independencia del banco. Trump también nombrará a un sustituto de Powell, cuyo mandato como presidente termina en mayo.

“Los años de elecciones intermedias han sido históricamente los peores del calendario”, afirmó Mark Hackett, estratega jefe de Nationwide Funds Group. “En general, las elecciones intermedias suelen ser muy polémicas, y estoy seguro de que estas lo serán, lo que hace que la gente no se sienta muy bien”.

O, como él mismo resumió: “Al mercado no le gusta la incertidumbre”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.