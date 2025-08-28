Después de 25 años, Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón vuelve a manos del Gobierno

A partir del 1 de septiembre, el Gobierno asumirá la operación y administración del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. Foto: ANI

Aerocali, concesión que estuvo 25 años a cargo del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, revertirá la infraestructura (en total 63.000 metros cuadrados) a la nación.

Desde el próximo lunes 1 de septiembre, el Gobierno asumirá, a través de la Aeronáutica Civil, la operación y administración del aeropuerto.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura informaron que en el proceso de reversión se identificó que la infraestructura aeroportuaria, que sirve a Cali, está en “excelentes condiciones” y que se mantendrá con normalidad la atención a pasajeros.

Se han realizado mesas de trabajo y visitas de verificación por parte de la Aerocivil para la devolución de la principal terminal aérea de la región Pacífica.

“El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón cumple este 31 de agosto su plazo de concesión de 25 años, en los que movilizaron más de 100 millones de personas y se generaron $1,3 billones en contraprestaciones al municipio de Palmira y la nación. Para la ANI, el esquema APP ha sido exitoso”, aseguró Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual.

Además, la ANI informó que está avanzando en una nueva concesión. En el último trimestre de este año se abrirá el proceso para la Iniciativa Privada denominada Aeropuertos del Suroccidente, que contempla la ampliación y modernización de esta importante terminal aérea, que beneficiará a toda la región pacífica.

En el nuevo proyecto aeroportuario se construirá un nuevo edificio de doble propósito (nacional e internacional), nuevos puentes de abordaje, un nuevo edificio para la Aerocivil, ampliación de la plataforma de carga y una nueva torre de control, entre otras intervenciones.

