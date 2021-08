Airbnb se desploma después de proyectar una disminución en las reservas

Las acciones de Airbnb Inc. cayeron un 5 % en operaciones extendidas después de que la compañía pronosticara una disminución en las reservas trimestrales en comparación con los niveles previos a la pandemia, citando la propagación de la variante delta de Covid-19.

La compañía de alquiler de viviendas dijo que la cantidad de noches y experiencias reservadas en el tercer trimestre será inferior al total durante el mismo período en 2019. La divulgación del jueves amplificó los temores de los inversores de que el último brote tendrá un gran impacto en la industria de viajes.

Booking Holdings Inc. y Expedia Group Inc. emitieron advertencias similares sobre el impacto de la variante delta durante sus informes financieros de este mes. Los tres reportaron trimestres por lo demás sobresalientes. Airbnb superó las expectativas pasadas para las reservas del segundo trimestre y dio una perspectiva de ingresos sorprendentemente positiva para el período actual, lo que indica que la disminución esperada en las reservas totales no obstaculizará las ventas.

La compañía con sede en San Francisco informó un valor de reservas brutas en el segundo trimestre de US$13.400 millones, un aumento del 37 % con respecto a los niveles previos a la pandemia en 2019. Los analistas habían pronosticado un promedio de US$11.200 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Los ingresos trimestrales fueron de US$1.340 millones durante los tres meses que terminaron el 30 de junio, una ganancia del 10 % con respecto al mismo periodo en 2019.

“El repunte de los viajes está sobre nosotros, y Airbnb está liderando el camino”, escribió la compañía, que salió a bolsa en diciembre, en una carta a los accionistas publicada con los resultados. “En las últimas semanas, tuvimos nuestra noche más grande en los EE. UU. Y nuestra noche más grande a nivel mundial desde que comenzó la pandemia, con más de 4 millones de huéspedes alojados en un listado de Airbnb”.

Si bien Airbnb se ha beneficiado de un auge de los viajes nacionales en EE. UU. Vinculado al aumento de las tasas de vacunación y la flexibilización de las restricciones, las ventas internacionales siguen reprimidas y la variante delta ha generado más dudas para el futuro. “Anticipamos que el impacto de Covid-19 y la introducción y propagación de nuevas variantes del virus, incluida la variante delta, continuará afectando el comportamiento general de los viajes”, dijo la compañía. Sin embargo, agregó una perspectiva positiva para el período actual, prediciendo los “ingresos trimestrales más sólidos registrados”.

El director ejecutivo Brian Chesky dijo que la pandemia había obligado a la empresa de viviendas compartidas a volverse “mucho más disciplinada y mucho más eficiente”. Covid-19 dejará “marcas indelebles” en Airbnb, dijo Chesky durante una conferencia telefónica. “Cuando comenzamos Airbnb, las estadías de más de un mes no eran una parte importante del negocio”, dijo. Ahora, las estadías a largo plazo de 28 días o más fueron la categoría de más rápido crecimiento por duración del viaje. Eso es “ni siquiera viajar, es vivir”, dijo Chesky.

La industria de viajes ha sido destruida por la pandemia de coronavirus, que provocó el cierre de la mayoría de los puntos de acceso turístico del mundo el año pasado. A Airbnb le fue mejor que a sus rivales debido al movimiento del trabajo remoto, donde los habitantes de la ciudad abandonaron sus apartamentos para estadías prolongadas en casas de alquiler cerca de pueblos de playa y pueblos de montaña. La empresa de alquiler de viviendas registró una caída del 80 % en las reservas en marzo pasado, pero se recuperaron rápidamente en el verano.

Los alquileres a corto plazo fueron la parte de más rápido crecimiento de la industria de viajes en línea incluso antes de Covid-19. Durante los últimos 18 meses, en gran medida han mantenido a flote el sector. Casi 30 centavos de cada dólar gastado en hotelería hoy en día se destinan a alquileres a corto plazo, según un análisis de datos compilados por los investigadores AirDNA y STR Inc.

El aumento de la demanda ha provocado una mayor rivalidad entre las mayores empresas de viajes online del mundo. Booking y Expedia han estado cortejando agresivamente a los propietarios en los EE. UU., En particular a aquellos que cotizan en Airbnb. Los analistas estarán sintonizados en una conferencia telefónica el jueves con ejecutivos de Airbnb esperando actualizaciones sobre cómo Airbnb pudo retener y reclutar anfitriones.

“Recientemente ha habido cierta preocupación sobre si Airbnb está llegando a un punto de maduración y si pueden continuar con el crecimiento de la oferta que han visto”, dijo Dan Wasiolek, analista de Morningstar Investment Service, antes de que se publicaran los resultados.

Airbnb informó que la cantidad de listados activos creció en el segundo trimestre. “Estamos viendo los mayores aumentos de oferta en las áreas con la mayor demanda de huéspedes”, dijo la compañía en el comunicado. A principios de este año, Airbnb presentó una campaña digital centrada en la contratación de nuevos anfitriones, y la compañía dijo que el tráfico a la página de destino de su anfitrión se duplicó con creces en los países donde se estaba ejecutando la campaña.

A pesar de las dudas planteadas por delta, Airbnb experimentó un aumento de casi un 200 % en las noches y experiencias reservadas, que incluye todas las estancias y actividades turísticas vendidas en la plataforma. La compañía reportó 83,1 millones de reservas totales para el trimestre, superando la estimación promedio de los analistas de 77,5 millones.

Airbnb informó ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos y otros gastos de US$217 millones, muy por encima de las predicciones de los analistas de US$50,4 millones. La compañía reportó una pérdida de 11 centavos por acción. Los analistas esperaban una pérdida mayor de 41 centavos.