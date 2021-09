Hoy, 13 de septiembre, las escaleras del Museo de Arte de Nueva York se vuelven a llenar de glamour con la MET Gala, conocida también como Costume Institute Benefit, un evento benéfico que recauda fondos para el Instituto del Vestido del MET. El evento es la antesala de la exhibición anual de moda que realiza el museo. Aunque tradicionalmente se realiza el primer lunes de mayo, la edición 2021 se realiza este lunes y coincide con la Semana de la Moda de Nueva York.

La versión 2021 de los llamados “Óscar de la moda” le rendirá homenaje a la moda estadounidense como una manera de apoyar a la industria y toda la cadena afectada por los efectos de la pandemia. Los invitados y las marcas, elegidos por Wintour, pagan entre 35.000 y 300.000 dólares por una mesa. Wintour dirigirá la gala junto al diseñador Tom Ford, el actor Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la poeta Amanda Gorman y la jugadora Naomi Osaka, jóvenes con los que se busca renovar la importancia del evento para la industria.

El tema de esta edición es In America: A Lexicon of Fashion, una exhibición divida en dos partes: la primera es una exploración de la moda estadounidense que se abre al público este sábado, 18 de septiembre, y que está Inspirada en el concepto de la colcha de retazos -y en la colcha de 1856 de Adeline Harris Sears. De acuerdo con el MET, “la exposición establece un vocabulario moderno de la moda estadounidense y celebra la creatividad y originalidad de los diseñadores que trabajan en Estados Unidos”.

Sobre la expectativa con las elecciones de vestuario de los invitados a la gala, Diana Gómez, comunicadora de moda, dice que “desde la presidencia Trump, Estados Unidos se ha polarizado fuertemente y temas como el abuso policial, el racismo sistemático y, más recientemente, los derechos reproductivos y las regulaciones frente a la pandemia han evidenciado fracturas en los valores nacionales. Entonces más allá de acudir a símbolos patrios y el imaginario estadounidense idílico a lo Norman Rockwell, creo que es un pretexto para que los diseñadores actuales sean críticos y tomen postura frente a su contexto nacional”.

Se trata de un país en el que las personas ven sus decisiones de consumo “como actos políticos y muchos son conscientes de los valores detrás de sus marcas favoritas, no solo por lo que dicen en sus redes sino por los políticos que ayudan a financiar, así que los ‘statements’ tienen que tener coherencia con las acciones corporativas”, dice Gómez.

“Por este mismo motivo, y pensando en los perfiles elegidos para ser coanfitriones, espero que se vean diseñadores frescos, contemporáneos y diversos, que reflejen la nueva estética norteamericana, una que recoge de sus ancestros migrantes y del legado de este país en lucha LGBTI. Tal vez no son las primeras cosas que uno piensa cuando busca lo emblemático de Estados Unidos, pero para esas comunidades marginadas, eso es ese país”, agrega la comunicadora.

Los 100 conjuntos, expuestos en cajas representan los retazos tridimensionales de una colcha, “están organizados en 12 secciones que exploran las cualidades emocionales definitorias -la nostalgia, la pertenencia, el deleite, la alegría, la maravilla, la afinidad, la confianza, la fuerza, el deseo, la seguridad, el confort y la conciencia-, lo que da lugar a una ‘colcha’ de la moda estadounidense con una rica textura”, explica el MET.

In America: A Lexicon of Fashion se podrá ver durante todo un año, con motivo del 75º aniversario del Costume Institute en 2021. La segunda parte de la exhibición tendrá como concepto: In America: An Anthology of Fashion y estará disponible a partir del 5 de mayo y cerrará el 5 de septiembre de 2022.

La gimnasta de Estados Unidos Nia Dennis asistió al Met Gala 2021. En la alfombra realizó varios saltos y movimientos de gimnasia. Dennis fue miembro del Equipo Nacional de EE. UU. de 2012 a 2016. Fue la campeona del equipo Pacific Rim en 2014 y medallista de plata en salto y en la categoría junior.

The Brooklyn United Marching Band llegó al Met Gala luciendo monos con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Esta es una organización comunitaria que ayuda a los jóvenes de la ciudad de Nueva York. Se enfoca en el desarrollo de la juventud a través del apoyo académico, el desarrollo del carácter, de habilidades y entregando oportunidades al desempeño.

Timothée Chalamet compartió a través de sus redes sociales un video en el que mostró cómo vivió su “pre-Met Gala”. El actor usó para la alfombra roja un traje blanco de Haider Ackermann y unas Converse.