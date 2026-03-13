Así quedan las reglas de alivios y créditos para los afectados por la emergencia climática

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Este viernes, el gobierno de Gustavo Petro publicó una serie de medidas en el marco de la emergencia económica decretada el 11 de febrero de 2026. Además del paquete tributario, que incluye un impuesto al consumo para los juegos de suerte y azar en línea y cambios en el impuesto al patrimonio, se decretaron medidas enfocadas en el crédito para mitigar los efectos de la crisis en las regiones.

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El decreto 0244 fija las bases para el acuerdo que firmaron esta semana el gobierno de Gustavo Petro y los bancos para otorgar alivios crediticios y nuevas opciones de financiamiento a los damnificados por la crisis climática.

El acuerdo se llama Abrigo (Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades) e incluye beneficios para los afectados por las inundaciones en Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Entre otros puntos, se ofrece un período de gracia de hasta 12 meses (dependiendo el plazo del crédito) en el que no se causarán intereses, se conservará la clasificación crediticia y no habrá reporte negativo en centrales de riesgo ni ejecución de garantías.

El gobierno y la banca también acordaron nuevos créditos para impulsar la reactivación económica en los departamentos afectados. De acuerdo con cifras de Asobancaria, en esa región se entregan 1,8 millones de créditos al año. La meta es aumentarlos en 15 %, hasta 2,1 millones, principalmente para el sector productivo y con prioridad en turismo, agricultura e industria.

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“Cerca del 10 % de estos 2,1 millones de créditos, más de 200.000, vendrán acompañados de alivios del Gobierno: desde la garantía, que permite rápidamente otorgar el crédito, hasta la tasa de interés. Para aquellos que tengan una garantía por encima del 90 % por parte del Fondo Nacional de Garantías, la tasa no puede estar por encima del IBR más 6 %”, explicó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

Lo que dice el decreto del Gobierno Petro

Garantías de nuevos créditos

El decreto se establece garantías para nuevos créditos en las zonas afectadas. Para atender la situación, el Fondo Nacional de Garantías y el Fondo Agropecuario de Garantías podrán emitir garantías con una cobertura de hasta el 90 % para nuevos créditos focalizados por hasta 120 salarios mínimos legales vigentes, siempre que se cumpla la condición de que la tasa de colocación no supere el Indicador Bancario de Referencia más seis puntos porcentuales (IBR + 6 %).

Para lograr esas condiciones, el costo de la comisión de la garantía será financiado por el gobierno con recursos recaudados en la emergencia económica. La medida aplicará para créditos suscritos durante 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia del decreto.

Refinanciación de créditos

El documento establece que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de Economía Solidaria adoptarán programas de refinanciación de las obligaciones de las personas afectadas. Esta parte del decreto, en la práctica, deja estipulado lo que acordaron Asobancaria y el Gobierno.

Crédito asociativo

El decreto establece que, para la implementación de los programas de alivio y de colocación de nuevos créditos, las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera podrán ofrecer líneas especializadas de crédito asociativo.

En estos casos, el deudor será la respectiva asociación, organización o el ente que establezcan los asociados. Además, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de la Economía Solidaria podrán definir condiciones especiales para el análisis conjunto de la capacidad crediticia de los solicitantes de este tipo de créditos.

Programa de crédito de emergencia para el sector empresarial

Con el decreto se crea el programa de crédito de emergencia para el sector empresarial, que busca promover el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores elegibles mediante el otorgamiento de créditos directos con tasa compensada de interés cero. Bancóldex, teniendo en cuenta lo que dispone la ley, establecerá las condiciones del programa.

Garantías para nuevos créditos con Bancóldex

El Fondo Nacional de Garantías emitirá garantías con una cobertura de hasta el 90 % del saldo pendiente de pago para respaldar los nuevos créditos distintos a los de consumo que otorgue Bancóldex en las zonas afectadas.

Las condiciones de la garantía aplicarán para créditos nuevos durante 12 meses; el costo de la comisión de la garantía será exonerado durante el primer año del crédito. A partir del segundo año, el costo tendrá una compensación tarifaria a favor del deudor.

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