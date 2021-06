Altos precios del acero golpean todas las partes de la economía

La industria del acero está en auge como nunca antes, a medida que la economía mundial se recupera de la pandemia, y todos, desde constructores de viviendas hasta fabricantes de electrodomésticos, están sintiendo los efectos dominó.

La demanda es tan frenética que en las últimas semanas, las acerías de Estados Unidos dejaron de recibir pedidos de los clientes, según Dan DeMare, director de ventas de Heidtman Steel Products Inc. DeMare dijo que las acerías no recibirán nuevos pedidos hasta finales del verano con la intención de poder despejar los atrasos actuales.

En una economía global actualmente sacudida por la escasez de oferta y las preocupaciones por inflación, los movimientos de las acerías podrían indicar problemas en las entregas futuras e incluso precios más altos para un producto básico clave para una amplia franja de industrias. Hoy en día, en todo el mundo, se utilizan alrededor de 225 kilogramos de acero por persona cada año, los usos van desde clips y automóviles hasta rascacielos y tostadoras.

El precio del acero en EE.UU. se ha triplicado en los últimos 12 meses, en tanto que la recuperación económica fue más rápida de lo esperado y tomó por sorpresa a productores, mientras que en China los futuros alcanzaron un récord después de que las autoridades se comprometieron a reducir la producción en un intento por controlar las emisiones. Los precios también han aumentado en Europa, por lo que las importaciones solo pueden aumentar una cierta cantidad incluso si Estados Unidos levantara los aranceles impuestos por la Administración Trump.

“La agudeza y velocidad de los movimientos ha sido algo nunca antes había visto”, dijo Phil Gibbs, analista de Keybanc Capital Markets en Cleveland. “He estado cubriendo este espacio por cerca de 15 años, así que he visto algunas carreras bastante locas”.

Si bien los precios de todos los productos básicos han subido, el aumento de 220% en el acero estadounidense en el último año eclipsa a otros de alto vuelo como el cobre y el crudo. El índice de compañías siderúrgicas de Standard and Poor’s, entre las que se incluye a Nucor Corp., Cleveland-Cliffs Inc. y US Steel Corp., subió 69% en 2021, logrando el mejor desempeño de la referencia durante los primeros cinco meses del año.

Hace apenas 10 meses, este repunte parecía inimaginable para los ejecutivos del acero, quienes dijeron que sería, al menos, en 2022 cuando la demanda de metales volvería a los niveles previos a la pandemia. La rápida recuperación y el lento aumento de las plantas de acero agotaron los inventarios que ya estaban bajos durante el apogeo de la pandemia.

La madera, un mercado donde los productores también quedaron cortos en medio de un aumento sorpresivo en la demanda de vivienda, es uno de los pocos materiales con ganancias comparables.

Sin electrodomésticos

Carl Harris, quien ha pasado 36 años construyendo casas, dijo que está considerando retrasos de dos meses en refrigeradores, cocinas y lavavajillas. Los plazos de entrega que normalmente son de dos a tres semanas son ahora de hasta medio año en muchas partes del país, señaló.

El retraso significa que Harris no puede instalar el paquete de electrodomésticos para comercializar la casa de dos dormitorios en Newton, en las afueras de Wichita, Kansas, a pesar de que el resto de la casa está lista. El constructor dijo que otros constructores en el área también están teniendo problemas para conseguir accesorios de plomería, que deben ser instalados antes de que se emita un certificado de ocupación.

“Una gran cantidad de acero se destina a los electrodomésticos, por lo que hemos visto un gran retraso en la obtención de algunos de estos para poder entregar estas casas”, dijo Harris, quien es socio gerente de Harris Homes en Wichita. “Estamos viendo una escasez importante”.

También se está volviendo más costoso perforar en el parche de shale, a medida que el aumento de los precios del acero, el cemento y otros suministros y servicios genera costos más altos para los perforadores, dijo Citigroup Inc. Los precios del acero para la tubería de perforación utilizada en nuevos pozos podría subir alrededor de 50 % en 2021, señaló.

Ejecutivos en Ford Motor Co. dijeron en una conferencia telefónica del primer trimestre que la compañía ha visto aumentar los precios de las materias primas principalmente para el aluminio, el acero y los metales preciosos. El fabricante está esperando ver un aumento de US$2.500 millones en productos básicos entre el segundo y el cuarto trimestre, “así que eso nos afectará, a medida que avancemos el resto del año”, dijo John T. Lawler, director financiero de Ford.