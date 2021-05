Industria aérea muestra avances positivos en recuperación de la demanda

Mientras el tráfico de pasajeros se recupera respecto a los meses anteriores, el movimiento de carga registra máximos históricos.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) reveló que el tráfico de pasajeros de marzo de 2021 aumentó 7,7 puntos porcentuales en el mundo respecto al mes anterior (febrero de 2021), cuando cayó 74,9 %, debido a una mejora conducida por los mercados domésticos, liderados por China.

Sin embargo, cuando se comparan las cifras con marzo de 2019, antes del COVID-19, los resultados no son tan alentadores: hay un descenso de un 67,2 % en la demanda total, medida en pasajeros-kilómetro transportados (RPK).

Mientras la demanda doméstica global se contrajo un 32,3 % respecto a niveles precrisis, una mejora significativa respecto a la caída del 51,2 % de febrero de 2021, la demanda internacional de marzo descendió un 87,8 %, aunque tuvo una suave mejora respecto a la caída del 89 % de febrero.

“El impulso positivo que hemos visto en algunos mercados domésticos clave en marzo muestra la fuerte recuperación que anticipamos en los mercados internacionales a medida que se eliminan las restricciones de viaje. La gente quiere y necesita volar. Y estamos seguros de que lo harán cuando se eliminen las restricciones”, dijo Willie Walsh, director general de IATA.

En Latinoamérica, específicamente, región que representa el 5,7 % de las operaciones en el mundo, la demanda tuvo una de las bajas más leves (-64,5 %), en línea con la capacidad de las aerolíneas de mover pasajeros, que también se redujo (-59,1 %).

Según IATA, las aerolíneas de Latinoamérica experimentaron una caída del 82,4 % en marzo de 2021 respecto a marzo de 2019, una ligera mejora frente a la desaceleración de febrero del 83,7 %. “La capacidad de marzo descendió un 77,4 % respecto a marzo de 2019, y el factor de ocupación bajó 18,1 puntos porcentuales hasta el 63,6 %, el mejor dato global por sexto mes consecutivo”.

El gremio concluyó, a partir de las cifras, que, a pesar de la negativa de algunos gobiernos a levantar las restricciones de viaje y las medidas de cuarentena por la aparición de nuevas variantes del coronavirus y el aumento de casos, ya están viendo avances positivos. “Al menos 24 países ya han dicho que darán la bienvenida a viajeros vacunados. Esperamos que esta decisión avance y cobre impulso a medida que aumenten las cifras de vacunación. Sin embargo, los gobiernos no deben basarse solo en las vacunas, ya que podría dejar de lado a aquellas personas que no pueden recibir una vacuna por razones médicas o de otra índole, incluidas aquellas que no tienen acceso a las vacunas, una situación común en gran parte del mundo actual”, resaltó Walsh.

Cifras de carga vuelven a la normalidad

Contrario a la dinámica de pasajeros, la demanda de carga aérea global superó una vez más los niveles precovid, con un aumento de la demanda del 4,4 % respecto a marzo de 2019. De hecho, la cifra marcó un máximo histórico desde el inicio del registro en 1990.

La demanda intermensual también registró crecimiento (0,4 % respecto a febrero de 2021), pero a un ritmo más lento que el mes anterior, cuando aumentó 9,2 %.

También se recuperó la capacidad global, medida en toneladas de carga por kilómetro disponibles (ACTK), al crecer 5,6 % respecto al mes anterior. Sin embargo, sigue sin superar niveles precovid (11,7 % por debajo de marzo de 2019) debido al estacionamiento de la flota de aviones de pasajeros.

El resultado ha estado impulsado por el comercio mundial, que aumentó un 0,3 % en febrero y acumula ya nueves meses consecutivos de crecimiento, el más prolongado en más de dos décadas. Este se refleja también en el crecimiento de las manufacturas y de las órdenes de exportaciones, sobre todo en los países desarrollados.

Según Walsh, “la carga aérea sigue siendo un factor positivo para la aviación. Las aerolíneas están tomando las medidas necesarias para conseguir la capacidad que necesitan. La crisis está demostrando que la carga aérea puede hacer frente a los grandes desafíos gracias a su capacidad para adoptar innovaciones rápidamente. Así es como está dando respuesta a la creciente demanda, incluso cuando gran parte de la flota de pasajeros permanece en tierra. Cuando se supere esta crisis, el sector necesitará mantener este estímulo para impulsar la eficiencia del sector a largo plazo a través de la digitalización”.

En este negocio, las aerolíneas latinoamericanas registraron el peor desempeño respecto a las demás regiones con una disminución del 23,6 % en los volúmenes de carga internacional en marzo de 2021 frente a marzo de 2019. “Los motores de la demanda de carga aérea en América Latina siguen siendo menos favorables en términos relativos en comparación con el resto de las regiones. La capacidad internacional se desaceleró un 46 % en comparación con marzo de 2019”, explicó IATA.