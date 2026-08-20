Analdex pide reactivar exportaciones de carbón y el TLC con Israel

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El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, pidió al Gobierno avanzar no solo en el levantamiento de la prohibición para exportar carbón a Israel, sino también en el restablecimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

La declaración se conoce después de que el Gobierno actual publicara para comentarios un proyecto de decreto que busca desmontar las restricciones a las exportaciones de carbón hacia Israel.

La medida revocaría la prohibición total que había establecido el Decreto 0949 de 2025, expedido durante el gobierno de Gustavo Petro que prohibió las exportaciones de carbón considerando los impactos de la guerra entre Israel y Palestina.

A pesar de esto, Díaz afirmó durante una intervención pública que “este nuevo decreto va en la dirección correcta”. Para el presidente del gremio, la suspensión de esas ventas afectó a la economía porque representaba cerca del 5% de las exportaciones colombianas de carbón.

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El proyecto de decreto supone uno de los primeros giros de política comercial del nuevo Gobierno. De concretarse, se vendería el carbón a Israel bajo las reglas generales del comercio exterior, sujetas a obligaciones aduaneras, tributarias y ambientales. La propuesta aún está en etapa de comentarios y no constituye, por ahora, una modificación definitiva de la regulación.

Aquí vale recordar que dentro de los principales productos que el país exportaba a Israel se encontraban la hulla y briquetas. La primera es un tipo de carbón mineral utilizado como fuente de energía, mientras que las segundas son bloques compactos de carbón que se utilizan como combustible en diversas aplicaciones. Ambas participaban con más del 90 % del total colombiano exportado a Israel.

Díaz también planteó, así como el gremio Fenalcarbón, que el Gobierno debería reactivar el acuerdo comercial con Israel.

“Pero no solo está el carbón, creo que tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que poner en vigencia nuevamente el TLC que teníamos vigente con Israel y que denunció el gobierno Petro. La ley está viva, es sacar también un decreto y hacer los actos diplomáticos respectivos para poner en vigencia nuevamente el TLC con Israel”, sostiene.

El TLC vigente hasta octubre de 2025 fue denunciado por el expresidente Gustavo Petro justo después de la interceptación por parte de Israel de la Flotilla Global Sumud que llevaba ayudas humanitarias a Gaza.

Bajo este acuerdo comercial con Israel se esperaba que se incrementaran los flujos comerciales y de inversión fortaleciendo áreas como la tecnología, la innovación y el desarrollo agropecuario.

La eventual reactivación de las exportaciones de carbón y del TLC con Israel plantea desde el Gobierno el interés de impulsar un mercado del carbón y restablecer las relaciones con Israel, pero también pone sobre la mesa las implicaciones humanitarias y de derecho internacional que llevaron a la administración anterior a suspender ese vínculo comercial.

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