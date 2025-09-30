¿Puede el presidente Gustavo Petro poner fin al TLC con Israel?

Presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros. Foto: Presidencia

En medio de las tensiones diplomáticas en las que, recientemente, ha estado involucrado el presidente Gustavo Petro, el mayor mandatario de la nación se pronunció sobre las relaciones comerciales que se tienen con Estados Unidos e Israel.

Sobre la primera nación, Petro señaló que buscará modificar el acuerdo. “Si el TLC ya lo varió los Estados Unidos ¿por qué nosotros no lo variamos? El comercio no está por encima de la vida, como nos quieren enseñar los 500 empresarios ‘pro gringos’, que no parecen colombianos, porque están más interesados en exportar chucherías a Estados Unidos que en preservar la vida del planeta. Nosotros no somos esa clase de comercio que arrodillamos la vida a la codicia”, dijo.

A renglón seguido, añadió que, por las mismas razones, se debe terminar el TLC con Israel.

“Las carboneras que exportan deben plegarse, o vender sus concesiones, y las compramos. Porque me temo que hay más valor en la infraestructura que en el carbón que está enterrado; el precio se desploma; luego, la infraestructura vale más y es más importante para Colombia y la Guajira”, puntualizó.

Sobre las pretensiones de Petro, el presidente de Analdex de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, recordó que un presidente no puede por sí solo dar por terminado un TLC. Para eso es necesario que vaya al Congreso y obtenga la aprobación.

“Si el Congreso llegara a tomar el camino que quiere el presidente, los TLC cuentan con una vigencia adicional de 6 meses, luego de su finalización. Es decir que casi que el resto del Gobierno Petro estaría vigente este TLC. Algo similar sucede con Estados Unidos, ya que una modificación debe tener aprobación del Congreso y no lo puede decidir unilateralmente el presidente. Esperamos que estas dos decisiones no pasen de una manifestación presidencial”, detalló el directivo de Analdex.

Información manejada por esta asociación da cuenta de que entre enero y julio del presente año las exportaciones de Colombia a Israel sumaron USD 102,2 millones, lo que se tradujo en una caída del 42 % frente al mismo periodo de 2024, cuando esta cifra se consolidó en USD 200,2 millones.

