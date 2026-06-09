ANI abre estudios para conexión férrea entre La Guajira y el Atlántico

Imagen de referencia. El corredor tendría 348 kilómetros de longitud. Foto: Cortesía Cerrejón

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La Guajira podría sumarse a la red férrea nacional. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) abrió el proceso para contratar los estudios que evaluarán una conexión entre el departamento y el corredor férreo del Atlántico.

La consultoría tendrá un presupuesto de COP 11.485 millones. Durante esa etapa se revisarán posibles trazados, costos, impactos ambientales, aspectos prediales, riesgos y condiciones jurídicas del proyecto.

Actualmente, Colombia opera un sistema ferroviario por debajo de su capacidad. Pese a contar con 3.522 kilómetros de red férrea construida, solo 1.266 kilómetros mantienen operación continua.

Buena parte de esos trayectos está ligada al transporte de carbón.

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“La ANI publicó los prepliegos para seleccionar la consultoría que realizará los estudios de prefactibilidad de la conexión férrea entre La Guajira y el corredor férreo del Atlántico”, informó la entidad.

La propuesta contempla una línea para carga y pasajeros. El análisis incluirá la conexión de poblaciones, centros urbanos y zonas productivas de La Guajira con el resto de la red ferroviaria.

La conexión con el corredor del Atlántico aparece dentro de un grupo más amplio de proyectos que la ANI viene estructurando. Allí también figuran iniciativas como Villavicencio-Puerto Gaitán, Buenaventura-Palmira, Yumbo-Caimalito y el Corredor Férreo Interoceánico.

Estos son los proyectos con cronogramas ya en marcha:

La Red Férrea del Pacífico, de 499 kilómetros, fue adjudicada bajo modalidad de obra pública y tendrá ejecución hasta diciembre de 2029. El presupuesto supera los COP 296.000 millones.

El corredor Bogotá-Belencito, de 274 kilómetros, también fue adjudicado y tendrá plazo hasta 2029, con recursos cercanos a COP 288.000 millones.

El tren La Dorada-Chiriguaná, de 526 kilómetros, fue adjudicado el año pasado con una inversión de COP 3,4 billones.

El corredor atlántico tendría cerca de 348 kilómetros de longitud. Los estudios definirán cuáles alternativas ofrecen mejores condiciones técnicas y económicas para extender esa infraestructura hacia La Guajira.

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