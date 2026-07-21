ANI adjudica contratos férreos por COP 564.958 millones con vigencia inédita de 44 meses

El Patio Taller Ferroviario PK5 es el punto de partida del corredor Bogotá-Belencito. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó los contratos para operar y mantener los corredores férreos Bogotá-Belencito y Pacífico durante los próximos 44 meses, con una inversión conjunta de COP 564.958 millones.

Más que dos nuevas licitaciones, la entidad las presenta como un intento por darle continuidad a una red que durante años ha avanzado entre contratos de corto plazo y operaciones intermitentes.

La principal novedad no está en el monto, sino en el tiempo. Según la ANI, es la primera vez que estructura y adjudica un proyecto ferroviario de obra pública con una vigencia de 44 meses, una apuesta con la que busca ofrecer mayor estabilidad operativa y generar confianza entre las empresas que utilizan el tren para movilizar carga.

“Es la primera vez que la ANI estructura y adjudica un proyecto de obra pública a 44 meses, lo cual facilitará la atracción de carga al corredor y confiabilidad de los contratos de transporte de los generadores de carga al tener una operación garantizada por casi 4 años”, afirmó la entidad.

El contrato de mayor valor quedó en manos del consorcio MIA C&E, que administrará el corredor Bogotá-Belencito por COP 284.436 millones. El alcance va más allá del mantenimiento de los rieles. También comprende la operación ferroviaria, el control del tráfico, la vigilancia, la gestión ambiental y social, además de la puesta a punto y conservación del material rodante asignado a la línea.

Las intervenciones cubrirán 278,4 kilómetros entre Bogotá y Belencito, incluidos los ramales La Caro-Zipaquirá y Bogotá-Facatativá. El corredor atraviesa la capital, buena parte de la Sabana de Cundinamarca y continúa hasta Boyacá, donde conecta con uno de los principales complejos industriales del país.

La otra adjudicación correspondió al Consorcio Pacífico 2026, que ejecutará un contrato por COP 280.522 millones sobre un corredor de 498 kilómetros entre Buenaventura, Yumbo, Zarzal, Cartago, La Felisa y el ramal Zarzal-La Tebaida.

Además de las labores de conservación, el contrato incluye la operación ferroviaria, el control del tráfico, la gestión predial, ambiental y social, así como la recuperación del material rodante. En el tramo Palmira-Buga también se ejecutarán obras de mejoramiento de la infraestructura.

En general, los trabajos abarcarán drenajes, puentes, pasos a nivel, señalización, sistemas de comunicación y demás componentes necesarios para garantizar una operación segura de los trenes.

En el corredor del Pacífico, las obligaciones también incluyen la administración permanente de la infraestructura para mantener su capacidad logística en Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío. Según la entidad, el propósito es fortalecer el modo férreo como una alternativa competitiva para el transporte de carga.

“En la totalidad del corredor se tiene previsto llevar a cabo labores de administración y vigilancia (...) con el fin de garantizar su funcionalidad logística y potenciar su aprovechamiento competitivo”, explicó Julián David Rueda, vicepresidente (e) de Estructuración de la ANI.

La recuperación del sistema férreo se convirtió en una de las principales banderas del gobierno Petro para diversificar el transporte de mercancías en un país donde más del 70 % de la carga sigue moviéndose por carretera.

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