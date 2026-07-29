Invías asumirá operación Devimed desde el 1 de agosto: así se invirtió en la obra desde 1996

Mantener la vía costó el doble que construirla. Foto: ANI

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El próximo 1 de agosto, el corredor concesionado Devimed pasará a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Así lo confirmó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que recibió el proyecto a cargo de Devimed S.A. para dar trámite a la etapa final del contrato este viernes 31 de julio.

Devimed hace parte de los contratos de Primera Generación (1G) que comenzaron a adjudicarse en la década de los noventa. El contrato fue firmado el 23 de mayo de 1996, inició su etapa de construcción en octubre de ese mismo año y entró en operación en agosto de 1998, con un plazo de 30 años.

Con la reversión, Invías administrará 172,5 kilómetros de corredor vial que conectan Medellín con el oriente antioqueño y el aeropuerto internacional José María Córdova. La infraestructura beneficia a cerca de 450.000 habitantes de los municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla, Santuario, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión.

Durante la vigencia de la concesión se ejecutaron inversiones por COP 977.000 millones en obras (Capex) y COP 1,8 billones en operación y mantenimiento (Opex), con corte a diciembre de 2025.

Las obras comprendieron la construcción de 5,2 kilómetros de calzada sencilla, 1,8 kilómetros de doble calzada, 65,21 kilómetros de segundas calzadas, así como el mejoramiento de 9,4 kilómetros y la rehabilitación de 154,08 kilómetros de vía.

Entre las principales intervenciones desarrolladas durante estos tres decenios se encuentran la construcción de 68,12 kilómetros de segundas calzadas, completamente iluminadas; dos túneles sobre el corredor Medellín-Santuario, y el mejoramiento y rehabilitación de 105,5 kilómetros de vía existente.

Además, con recursos excedentes del proyecto se ejecutaron obras complementarias en municipios como Rionegro, La Ceja y Guarne por aproximadamente COP 250.000 millones.

La infraestructura que recibirá Invías también incluye 11 puentes peatonales, tres intercambiadores a desnivel ubicados en Guarne, Rionegro y Marinilla, así como las estaciones de peaje de Las Palmas y Guarne, ambas en operación desde 1996 y con sistemas de recaudo electrónico y tarifas diferenciales.

Uno de los tramos con mayor inversión fue el comprendido entre Glorieta Las Palmas, Don Diego, La Ceja y La Unión, donde se destinaron cerca de COP 284.500 millones en obras y COP 680.000 millones para operación y mantenimiento durante la vida del contrato.

La reversión reabre el debate

La confirmación de la ANI llega un día después de que Colfecar alertara que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella heredará contingencias por COP 5,28 billones asociadas a litigios y terminaciones anticipadas de concesiones, además de 1.424 kilómetros de carreteras que volverán a la administración estatal.

Dentro de esos proyectos, el gremio señaló a Devimed como uno de los corredores que más preocupa, al asegurar que Invías no tendría apropiados recursos durante la vigencia 2026 para garantizar plenamente la operación, el mantenimiento periódico y servicios esenciales como ambulancias, grúas y atención de emergencias una vez concluya la concesión.

Incluso, Colfecar pidió que se extendiera el periodo de transición del contrato para darle margen al nuevo Gobierno de definir el futuro del corredor antes de su entrega definitiva al Estado.

La ANI, sin embargo, ratificó el cronograma previsto desde comienzos de año y confirmó que la administración pasará oficialmente al Invías desde el primer minuto del 1 de agosto.

Más costoso mantener que construir

Devimed hace parte de los cuatro contratos de Primera Generación (1G) que la ANI administra y que fueron suscritos entre 1994 y 1997. Todos entrarán progresivamente en fase de reversión durante los próximos años.

Las cifras del proyecto también ilustran uno de los principales debates alrededor de las concesiones viales: el costo de conservar la infraestructura una vez termina el contrato.

Mientras durante la vida de Devimed se invirtieron COP 977.000 millones en construcción y ampliación de la infraestructura, los recursos destinados a operación y mantenimiento ascendieron a COP 1,8 billones, es decir, cerca de 1,85 veces el valor de las obras ejecutadas.

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