Anif pronostica un crecimiento económico de entre 3,4 % y 3,6 % para este año

Para 2020, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) pronostica un crecimiento de la economía colombiana de entre 3,4 % y 3,6 % con un sesgo bajista por cuenta de la incertidumbre por la guerra comercial Estados Unidos-China, el coronavirus y el desenlace de las elecciones presidenciales en Estados; pero también por la dificultad de Colombia de cerrar sus brechas externas-fiscales.

Según el gremio, una preocupación macroeconómica adicional es el deterioro del mercado laboral: “A pesar de la aceleración en el crecimiento económico, la tasa de desempleo nacional promedió 10,5 % en 2019 (+80 puntos básicos-pb frente a 2018)”, consignó Anif en su análisis semanal atribuyendo este hecho al elevado ajuste del salario mínimo, “superando en 2 puntos porcentuales la suma de inflación y productividad laboral”.

El problema, concluye, es que ese posible crecimiento es aún insuficiente para cerrar una serie de brechas en los frentes clave de mercado laboral, donde se observaron tasas de desempleo nacional promedio del 10,5 % en 2019; déficits gemelos fiscal-externo, dado el drenaje tributario proveniente de la Ley de Crecimiento, y dificultades para reducir el déficit de cuenta corriente por debajo del 4,3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Frente al desempeño de la economía en 2019, Anif destacó que el crecimiento de 3,3 % fue favorable al compararse con el estancamiento de la región, “pero aún está algo alejado del 3,7 % requerido para lograr mejoras sustanciales en reducciones de pobreza y desempleo”.

De hecho, la variación del PIB del año pasado (3,3 %) se ubicó por encima de las expectativas del mercado e incluso de las del Banco de la República. Más aún, esta cifra superó el valor-techo del rango de pronóstico de Anif para el último trimestre de 2019 (2,5 %-3 “lo cual representa una importante aceleración respecto de 2018 (2,5 %) y del promedio quinquenal (2,7 %)”.

“A pesar del buen número agregado del 3,3 % de expansión económica, preocupa que la composición de ese crecimiento esté recargada en sectores no transables, como los servicios sociales y las obras civiles, con el agravante de dependencia en las ejecuciones de gasto público (sin mucho espacio prospectivo dadas las afugias fiscales)”, señala el informe.

Finalmente, la Asociación destacó el resultado del rubro de servicios sociales (4,9 % observado vs. 2,8 % proyectado), favorecido por las mayores ejecuciones en educación-pública y salud, y del sector de comercio-transporte-turismo (4,7 % observado vs. 3,8 % proyectado), impulsado especialmente por el rubro de comercio.

También planteó que “se requiere avanzar en las tareas estructurales de competitividad para impulsar los sectores transables exportadores del agro-industria, para así conseguir crecimientos en el rango 3,5 % y 4 %”.

Sin embargo, dijo que una vez más, decepcionó el comportamiento de la construcción (-0,1 % observado vs. 1,5 % proyectado). “La contracción en las edificaciones (-7,1 % vs. -0,9 % un año atrás), afectadas aún por el exceso de inventarios en el segmento No-VIS de estratos altos, oficinas y comercial, opacó el dinamismo de las obras civiles (8,3 % vs. 6,7 %)”, señaló.