Apple y Google son investigadas sobre posición de dominio en el mercado móvil

Apple Inc. y Alphabet Inc. fueron objeto de investigaciones antimonopolio en el Reino Unido debido a preocupaciones de que su dominio en los servicios móviles está distorsionando el mercado y creando barreras de entrada para los competidores.

La Autoridad de Competencia y Mercados investigará si las operaciones móviles de Apple y Google, incluido el sistema operativo, las tiendas de aplicaciones y los navegadores web, imponen bloqueos a productos rivales.

El anuncio se produce un día después de que el gobernante Partido Laborista destituyó al presidente de la CMA y lo reemplazó por el ex ejecutivo de Amazon.com Inc. Doug Gurr, enviando una fuerte señal de que el primer ministro Keir Starmer quiere que los reguladores ayuden y no obstaculicen el crecimiento económico.

Las nuevas y estrictas reglas del mercado digital que entraron en vigor este mes significan que la CMA puede imponer requisitos de conducta a las empresas, que incluyen facilitar a los usuarios la descarga de aplicaciones y el pago de contenidos fuera de los productos de Apple y Google.

Según la CMA, prácticamente todos los dispositivos móviles que se venden en el Reino Unido tienen instalado iOS o Android de fábrica. “Esto significa que Apple y Google también pueden ejercer una influencia considerable sobre gran parte del contenido, los servicios y el desarrollo tecnológico que se ofrece en un dispositivo móvil”.

Si las empresas incumplen continuamente las regulaciones, el organismo de control puede imponer fuertes multas e imponer medidas estrictas para estimular la competencia.

“Apple cree en mercados dinámicos y prósperos donde la innovación pueda florecer”, dijo un portavoz en un comunicado. “Seguiremos colaborando de forma constructiva con la CMA a medida que avance su trabajo en este asunto”.

La CMA abrió una investigación sobre el negocio de búsqueda y publicidad en línea de Google, el primer caso de este tipo en el que se puede designar a empresas como poseedoras del llamado estatus de mercado estratégico.

“La apertura de Android ha ayudado a ampliar la oferta, reducir los precios y democratizar el acceso a los teléfonos inteligentes y las aplicaciones”, afirmó Oliver Bethell, director sénior de competencia de Google. “Estamos a favor de una forma de avanzar que evite sofocar la oferta y las oportunidades tanto para los consumidores como para las empresas del Reino Unido, y que no ponga en riesgo las perspectivas de crecimiento del país”.

