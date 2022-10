Las apuestas de Arajet, la nueva aerolínea de bajo costo que llegó a Colombia

Arajet inició operaciones el 15 de septiembre. Foto: Arajet

Arajet, la nueva aerolínea dominicana que apuesta por el modelo de bajo costo, aterrizó en Colombia el 15 de septiembre con la operación de vuelos en Cali y Barranquilla desde y hacia Santo Domingo. Tres días después, se inauguraron las operaciones en Cartagena. Este martes, la empresa anunció que arranca con la venta de tiquetes para otros dos destinos en el país: Medellín y Bogotá.

De acuerdo con Víctor Pacheco, presidente de Arajet, la aerolínea marcará el renacer de la aviación dominicana. El objetivo de la empresa es convertir al Aeropuerto Internacional Las Américas, de Santo Domingo, en el nuevo hub aéreo (centro de operaciones) del Caribe. Sus proyecciones indican que en cinco años transportarán siete millones de pasajeros anualmente.

La aerolínea ya está operando 11 destinos en la región y pronto inaugurará Medellín, Bogotá, Toronto, Montreal (Canadá), San José (Costa Rica) y Kingston (Jamaica). De esta manera, en los primeros tres meses de operación contaría con 20 destinos en 12 países.

Según Álvaro de Oleo, vicepresidente de mercadeo de Arajet, habrá tres niveles de tarifas, con precios que van desde 55 dólares hasta 100 dólares por trayecto, e incluso 149 dólares ida y regreso.

Le puede interesar: ¿Qué viene para los aeropuertos de Colombia en el Gobierno Petro?

📌Turismo entre Colombia y República Dominicana

Arajet llega en un buen momento para el turismo entre los dos países. Con base en cifras de Migración Colombia, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) calcula que entre enero y agosto de 2022 ingresaron 36.419 dominicanos al país, un 65 % más que en el mismo periodo de 2019.

Para los colombianos este también es un destino de interés. En los primeros ocho meses del año, 153.296 personas viajaron a República Dominicana desde Colombia, un crecimiento de 143 % frente a 2019. “De hecho, en ese periodo, República Dominicana ocupó el quinto lugar en la salida de colombianos al exterior por motivos de turismo, eventos y negocios”, asegura Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato.

Dentro de los 10 principales países hacia los que viajan los colombianos, República Dominicana tuvo el mayor crecimiento, seguido de México, España y Francia.

También lea: Aerolínea de precios bajos aterriza en Colombia con una amplia red de rutas

Teniendo en cuenta lo anterior, ese país será el invitado a la próxima versión de la Vitrina Turística de Anato. En cuanto a conectividad aérea, el gremio indica que en agosto tres aerolíneas conectaron Medellín y Bogotá con Santo Domingo y Punta Cana, con 62 frecuencias semanales directas y una oferta de 10.088 sillas, que supone 159 % más que antes de la pandemia.

Ahora, Arajet llega al mercado colombiano para conectar otras ciudades y con el objetivo de aumentar las cifras de turismo y de viajes de negocios.

✈️Las apuestas de Arajet

En Colombia, la aerolínea le apuesta a cinco destinos, con tres frecuencias semanales en Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín y dos en Cartagena.

En entrevista con El Espectador, Carlos Mesa, vicepresidente senior de experiencia de Arajet, explica las razones de la aerolínea para aterrizar en Colombia, los objetivos a largo plazo y por qué la decisión de emprender en un sector golpeado por la pandemia, en un momento en el que el contexto internacional encarece el combustible y el mundo teme una recesión.

Le puede interesar: Turismo: ¿qué tanto viajan los colombianos al exterior?

¿Cómo nació este proyecto?

Arajet nace hace 10 años, cuando se gestaron las primeras ideas de lo que debería ser una aerolínea de bajo costo para el Caribe. República Dominicana carece de una gran aerolínea desde la época de Dominicana de Aviación, que desapareció en los 2000 con la crisis. Desde entonces no se había creado un movimiento de interconexión del tamaño que Arajet está proponiendo en la región Caribe. Se han hecho algunos intentos, pero no con estas dimensiones y propuestas.

Durante 10 años buscamos accionistas, y, finalmente, en enero de este año, Bain Capital, una de las grandes empresas de capitales del mundo, que tiene inversiones en otras aerolíneas, creyó en el proyecto y puso capital, junto a Griffin.

¿Cómo despegó la apuesta de Arajet?

Le apostamos a conectar el Caribe con diferentes partes de América. Esperamos cerrar 2022 con 400.000 pasajeros transportados en toda nuestra red. Ya inauguramos destinos como Curazao, Monterrey, Ciudad de México, Guatemala, San Martín, Perú, El Salvador y Aruba, y vienen más.

Iniciamos con cinco aeronaves nuevas, gracias a otro de nuestros socios, Boeing. Para el próximo año esperamos la llegada de seis más y, según el plan de crecimiento, tendremos más de 20 aviones en los próximos tres años y a largo plazo 40 aeronaves.

Contaremos con una red de rutas robusta en la región. Encontramos que el modelo de bajo costo no ha penetrado el Caribe, por eso hay una gran oportunidad de rutas no servidas en ciudades importantes como Cali, Cartagena y Barranquilla. Especialmente, vemos que el Caribe colombiano no tiene conectividad con el gran Caribe.

Antes, una persona de la costa Caribe que quisiera llegar a República Dominicana debía pagar entre 800 y 1.000 dólares, nosotros abrimos la oportunidad de que esta conectividad se dé por 198 dólares ida y regreso.

Le puede interesar: Así funcionará la nueva alianza entre Latam y Delta

Los tres destinos que ya están operando en Colombia, ¿han cumplido con sus expectativas en términos de pasajeros?

Hemos tenido buena acogida. En los vuelos que se han operado hacia Barranquilla, Cali y Cartagena la ocupación ha sido importante. Sin duda, este será un puente importante para permitir la conexión entre dos países que se parecen mucho en su cultura y gastronomía.

¿Por qué decidieron emprender después de una pandemia y en medio de un panorama internacional complicado?

Después de la tormenta llega la calma. La historia ha demostrado que después de las grandes crisis económicas, el mundo tiende a reconectarse con gran velocidad.

Desde ya vemos una recuperación del mercado, República Dominicana es un país que supera las cifras de antes de la pandemia y en Colombia las cifras son muy interesantes, no solamente en lo económico, sino también en el turismo nacional e internacional. Este es el momento para empezar una línea aérea y darle más conectividad directa a un mercado que no está servido. Seremos la primera aerolínea de bajo costo en conectar el Caribe.

¿Cuáles son sus apuestas a mediano y largo plazo?

Colombia sigue jugando un papel importante, pues centraremos nuestros esfuerzos en que Santo Domingo sea el gran hub (centro de operaciones) de bajo costo de la región, así quienes lleguen a esta capital podrán conectarse con nuestra red de rutas. Además, buscamos operar por lo menos ocho destinos en Estados Unidos el próximo año.

Lea: ¿Golpe a la reactivación aérea entre Colombia y Venezuela? Wingo suspende vuelos

¿Por qué apostar por el modelo de bajo costo?

En los últimos 60 años, Estados Unidos y Europa han marcado grandes números en sus modelos de bajo costo. Dicho de otra forma, hoy en día los mercados son dominados por estas aerolíneas.

En México, el porcentaje de mercado de las aerolíneas de bajo costo es superior al de las aerolíneas tradicionales. Y en Colombia hay un efecto muy parecido: el low cost ha ganado terreno, igual que en Perú y en Chile. Es un fenómeno que llegó para quedarse.

El modelo es eficiente, permite dinamizar la economía y, evidentemente, al transportar más personas, incrementa la conectividad.

¿Qué deberían saber los pasajeros que desean viajar a República Dominicana?

Que no se necesita visa, es suficiente el pasaporte para viajar entre los dos países. Esto le da mucha más viabilidad a las rutas.

Además, las empresas colombianas ya se están posicionando en República Dominicana. De hecho, el país tiene la oportunidad de oro de convertirse en una despensa de productos y servicios. A medida que crece el turismo en República Dominicana, se requieren más empresas y actualización en diferentes áreas, como la tecnológica. Colombia es el país que puede suplir esas necesidades, si bien Estados Unidos está cerca, es evidente que el costo es mucho más alto. Por eso el otro gran llamado es a que los empresarios aprovechen la conectividad aérea.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.