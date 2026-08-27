Así avanza la atención a las áreas del agro afectadas por el terremoto

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El Ministerio de Agricultura trabaja con distintas entidades del sector para atender las afectaciones en las cadenas agrícolas y pecuarias generadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, en 15 departamentos del país.

El objetivo es implementar herramientas que permitan generar las ayudas necesarias para los productores en las distintas regiones.

Para ello se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que participaron representantes de la ART, URT, AUNAP, ICA, FINAGRO, ARD URA, Banco Agrario y se tuvo la cooperación técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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El viceministro de Asuntos Agropecuarios, Arturo Adolfo Dajub, dijo que “a través de acciones inmediatas queremos contribuir de manera rápida y eficiente a las soluciones que nuestros conciudadanos demandan”.

En el PMU se presentó el listado de afectaciones a tener en cuenta en distintos momentos de crisis, que contemplan: eventos generados por terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, heladas, erosiones, inundación, sequía, vendaval y fitosanitarios, entre otros.

Así mismo, se propuso a consideración una matriz de información para las cadenas agrícolas que incluye:

Listado de cadenas agrícolas

Tipo de afectación parcial y/o total del cultivo e infraestructura productiva

Número de hectáreas afectadas, tipo de infraestructura y registrar el momento en el cual se encontraba el cultivo (siembra, manejo de cultivo, cosecha y postcosecha)

Se espera que este listado de actividades sea robustecido con el aporte de las distintas entidades adscritas y vinculadas, a fin de generar acciones inmediatas que permitan avanzar en la superación del evento sísmico.

Todavía no se tienen datos de cuáles son las cadenas que resultaron más afectadas y en qué lugares. Por ahora, la Federación Nacional de Cafeteros se ha encontrado que 8.070 cafeteros tienen sus viviendas afectadas, de las cuales 709 reportan daño total, 6.902 daño parcial y de las otras 459 viviendas se está revisando su estructura. Entre esa estructura también están los lugares de beneficio del grano que son esenciales para sacar la producción.

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