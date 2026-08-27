Podrá pagar en datáfono con el crédito de Nequi: así funciona la nueva alianza con Redeban

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Nequi y Redeban habilitaron un nuevo medio de pago: ahora los usuarios de la billetera digital podrán pagar en los comercios con un crédito de Nequi por medio de un datafono. En el momento de la compra, podrá definir el plazo, tal como funciona con las tarjetas de crédito.

Andrés Vásquez, CEO de Nequi, y Andrés Duque, CEO de Redeban, hicieron el anuncio en la Convención Bancaria, que se realiza en Cartagena.

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Para que lo entienda mejor: si usted va a comprar un colchón de COP 1.000.000 y le hacen falta COP 200.000, y ya tenía un crédito preaprobado con Nequi, puede pagar lo que le hace falta con su aplicación, acercando su celular al datáfono.

Actualmente más de un millón de personas tienen un crédito con Nequi y tres millones de personas lo tienen preaprobado por COP 10 billones cada uno.

“En los puntos en los que haya un datáfono de Redeban, las personas podrán comprar usando el crédito de Nequi y así pagar a cuotas”, dijo Vásquez.

La iniciativa comenzará de forma progresiva, con el objetivo de ampliarla a más establecimientos de la red de Redeban, que cuenta con más de 340.000 datáfonos en comercios físicos, y tiene presencia en el 98 % del territorio nacional.

¿Cómo pagar con Crédito Nequi en un datáfono de Redeban?

El proceso está diseñado para que las personas puedan realizar su compra de forma simple y ágil:

Elegir pagar con Nequi en el datáfono: al momento de pagar, la persona indica en la caja que quiere hacerlo con Nequi. El comercio, selecciona Nequi como medio de pago en el datáfono de Redeban, digita el número de celular del cliente Nequi y se inicia la transacción. Continuar la compra desde la App Nequi: la solicitud de pago de la compra llega al celular de la persona a través de una notificación en la app Nequi. Allí la persona puede revisar los detalles, confirmar el monto antes de continuar y elegir hacer el pago con el crédito preaprobado. Usar el crédito Nequi preaprobado para pagar: si la persona elige la oferta de crédito preaprobado, podrá desembolsarlo desde la App y allí conocer las condiciones que tendrá el préstamo. Una vez lo selecciona y cumple con todos los requisitos para ello, se realiza el desembolso al comercio para proceder con el pago de la compra. Pago confirmado al instante: una vez finalizado el proceso en la app, el comercio recibe la confirmación de la transacción y la persona puede ver en su app Nequi que la compra fue pagada exitosamente. Consultae el crédito en Nequi: posterior a completar la compra, la persona puede consultar en la app Nequi la información de su crédito, como el monto desembolsado, fecha de pago, entre otros detalles.

Se debe tener en cuenta que esta alternativa no implica que Nequi otorgue, en todos los casos, un crédito. La posibilidad de utilizar este método de pago, parte de una evaluación previa de las condiciones de cada persona respecto de las políticas de riesgo de crédito de Nequi.

“El crédito cobra valor cuando está disponible en el momento en que una persona realmente lo necesita. Con esta alianza queremos acercar el crédito a más situaciones de la vida cotidiana y dar a las personas más opciones para decidir cómo usar el preaprobado que tienen disponible en la App”, afirmó Vásquez.

Y añadió que el reto es que el crédito sea cada vez más útil, contextual y cercano, siempre acorde con las posibilidades de cada persona, y que lo puedan utilizar de una forma responsable”.

Actualmente Nequi tiene presencia en los 32 departamentos de Colombia y aproximadamente 1 millón de usuarios ya tiene uno o más créditos activos y, con esta iniciativa.

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