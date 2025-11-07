Logo El Espectador
¿Cómo está el suministro de energía en Colombia? Zonas rurales son las más rezagadas

En más del 70 % de los municipios del país se registran hasta 35 episodios de desconexión al año que suman hasta 68 horas. Así está el panorama.

Luna Mejía Farías
07 de noviembre de 2025 - 07:14 p. m.
Foto: Héctor Manuel Lugo Agudelo de Penca de Sábila
Las brechas de suministro eléctrico en el país se ensanchan en territorios rurales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) explica que las zonas rurales “siguen siendo las más afectadas en materia de calidad y continuidad de este servicio público”.

Los indicadores para medir la situación son duración de interrupción por usuario y frecuencia de interrupción por usuario.

Según las cifras recopiladas, el 75 % de los municipios del país tienen periodos de desconexión de hasta 68 horas anualmente con una frecuencia media de 35 veces en el mismo periodo. Por otro lado, el 25 % de los municipios con mejor conectividad presenta menos de 14 horas de desconexión anual con una frecuencia de 7 veces.

Sin embargo, se han alcanzado máximos de 385 horas de desconexión anuales y 296 eventos respectivamente.

Mientras que las zonas urbanas no presentan muchos problemas con el suministro, los grupos rurales viven con mayor frecuencia interrupciones. Según lo indica el comunicado de la Superservicios, existe “una mayor proporción de municipios clasificados en grado de criticidad de urgente, crítico o severo”.

¿Cuáles son los municipios más afectados?

Los municipios con un mayor indicador de frecuencia de interrupción por usuario -es decir con un mayor índice de interrupciones del servicio- son:

Ubicados en el departamento de Bolívar

  • Norosí
  • Arenal
  • Montecristo
  • Pinilos
  • Río Viejo
  • Achí
  • Regidor
  • Tiquisio

Ubicados en el departamento de Cesar

  • Chimichagua
  • Curumaní

En cuanto a los que duran una mayor cantidad de tiempo sin el servicio se encuentran:

En Bolívar

  • Montecrisito
  • Tiquisio
  • Norosí
  • Pinillos
  • Arenal
  • San Jacinto del Cauca

En Cesar

  • Chimichagua

En el Cauca

  • López de Micay
  • Timbiquí

En Caquetá

  • Morelia

Frente a la preocupante situación, la Superintendencia afirma que “es necesario fortalecer el marco regulatorio para avanzar en reformas que cierren las brechas de prestación del servicio y que ayuden a fortalecer el seguimiento y control más detallado”, con el fin de reducir la problemática e identificar los focos de esta falla.

Además, la Superservicios anunció que se iniciarán mesas de trabajo con las empresas Operadoras de Red que cuenten con los indicadores menos favorables y más críticos para garantizar la óptima prestación del servicio eléctrico en todo el país.

Conozca el informe completo aquí.

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con conflicto armado y violencias basadas en género.lmejia@eleespectador.com
