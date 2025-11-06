Así van las agroexportaciones colombianas a seis meses de los aranceles de EE.UU.

Imagen de referencia. Foto: EFE - Carlos López

A pesar del panorama convulso, las agroexportaciones colombianas se mantienen en pie. Seis meses después de la imposición del arancel mínimo del 10 % por parte de Estados Unidos, el sector parece no estar tan mal.

Según el informe especial elaborado por el grupo Cibest (Bancolombia), desde abril de 2025, cuando entró en vigencia esta medida, Colombia, a comparación de otros países de la región, ha logrado resultados positivos.

Estos buenos resultados se deben en gran parte al tratado de libre comercio que tiene Colombia con Estados Unidos, pues tiene el menor de los porcentajes arancelarios (10 %), que es la nueva base.

En cifras. a seis meses de las medidas por Trump, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas crecieron 37 % en total, con un aumento cercano de 6 puntos porcentuales respecto al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos, país que sigue jugando un papel estratégico para las exportaciones colombianas.

Los sectores más fuertes

El sector caficultor y el floricultor son los grandes protagonistas de este escenario.

Flores

Según el informe, en flores, Colombia se ha beneficiado de un arancel de 10 %, que a comparación de Ecuador que venía con un 6,8 % al que se le agregó un 15 % adicional, es bastante bueno.

Gracias a la alta rentabilidad en supermercados estadounidenses y a la capacidad de los floricultores para negociar directamente con estos canales, el sector floricultor muestra estabilidad con un leve crecimiento en volumen, se afirma en la investigación.

Café

Según el informe, entre abril y agosto, las exportaciones colombianas de café crecieron 67 % en valor y 5 % en volumen total.

Específicamente hacia Estados Unidos tuvieron un aumento de 56 % en valor y una caída de 1 % en volumen. Esta leve caída redujo a 37 % la participación de Estados Unidos en las exportaciones de café colombiano, y es una tendencia que viene desde hace ya un tiempo, pues en 2018 su participación era de 45 % y ha venido disminuyendo.

“Este comportamiento podría responder a factores estructurales asociados a la diversificación de destinos y ajustes en la demanda global, más que a la aplicación del arancel”, se analiza en el informe.

Tradicionalmente Brasil ha sido el principal proveedor de café para Estados Unidos, sin embargo, el aumento a un 50 % en aranceles para este país abre la puerta para que Colombia logre posicionarse.

Aún así, el informe señala que las reducciones en exportaciones de café y azúcar brasileñas están relacionadas sobre todo con problemas internos de producción, que de igual forma benefician el movimiento de Colombia en el mercado.

Otros sectores

En sectores emergentes, el aguacate Hass destaca con un crecimiento en volumen del 130 % año corrido hacia Estados Unidos, seguido por plátano y limón Tahití, que también reportan crecimientos gracias a mejores precios que los ofrecidos en la Unión Europea.

Por su parte, el banano colombiano ha tenido un notable aumento hacia Estados Unidos (+65 % en valor y +56 % en volumen), impulsado por defectos productivos en Costa Rica, uno de sus principales competidores en la región.

En general el balance es bastante positivo. A pesar de la tensa situación, las exportaciones de estos productos se mantienen estables o en crecimiento. Después de estos seis meses las agroexportaciones se mantienen fuertes.

