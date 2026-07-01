Así puede acceder a la tarifa diferencial de peajes en Autopistas del Café

Las protestas contra los peajes en la Autopistas del Café llevaron al Gobierno a acordar una tarifa diferencial. Foto: Autopistas del Café

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Si usted vive cerca de los peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II o Circasia, en el proyecto vial Armenia-Pereira-Manizales (Autopistas del Café), ya puede inscribirse para acceder a una tarifa diferencial en dichas taquillas.

Hoy, estos peajes cobran hasta COP 17.800 para categorías I y II (autos, camperos, camionetas y buses); el Gobierno se comprometió a que, con el beneficio, ese pago baje a COP 700 para los residentes de la zona. La tarifa diferencial llega después de meses de diálogo con las comunidades y los gremios de la zona.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio a conocer este miércoles qué documentos necesita, a qué correo los debe enviar y hasta cuándo tiene plazo.

En contexto: ¿Qué pasó con la tarifa diferencial de peajes en Autopistas del Café? Lo que debe saber

Así es el trámite

1. Verifique si es residente de la zona. El beneficio aplica para quienes viven en ciudades, municipios, corregimientos o veredas aledañas a los peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia.

2. Reúna sus documentos. Debe enviar nombre y apellido, cédula de ciudadanía, tarjeta de propiedad del vehículo, número de placa, el peaje al que aplica, dirección de residencia, correo electrónico, número de contacto telefónico y la autorización de tratamiento de datos.

3. Envíe la información al correo que corresponda según el peaje:

La inscripción se puede hacer durante todo julio, o hasta que se completen los cupos asignados por cada peaje. Una vez enviada la documentación, la validación tomará dos meses.

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