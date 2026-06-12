¿Qué pasó con la tarifa diferencial de peajes en Autopistas del Café? Lo que debe saber

Las protestas contra los peajes en la Autopistas del Café llevaron al Gobierno a acordar una tarifa diferencial. Foto: Autopistas del Café

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En medio de la confusión por el futuro de los peajes en Autopistas del Café, María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro cumplirá con la promesa de implementar una tarifa diferencial.

La medida, aseguró, se empezará a aplicar en los próximos días, una vez termine la recepción de comentarios al borrador que fue publicado y se emita la resolución definitiva.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

Tras bloqueos en Autopistas del Café, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó el 20 de mayo que había llegado a un acuerdo para establecer una tarifa diferencial en los peajes para las comunidades.

La entidad informó que en el caso de la categoría 1 de vehículos (autos, camperos y camionetas) y categoría 2 (buses) que hoy pagan una tarifa de COP 17.800 bajaría a COP 700. El vicepresidente Ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, dijo que de las categorías 3 en adelante la tarifa diferencial sería proporcional.

La entidad detalló que las tarifas diferenciales beneficiarán a las comunidades de los municipios Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia, que se encuentran en el área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y las Pavas.

Después, la ministra de Transporte explicó que hay una cuenta de excedentes de la concesión, administrada por la ANI, y que con esa herramienta se pueden cubrir cobros diferenciales. También dijo que la disminución del pago es “hasta que finalice la reversión de la concesión cuyo contrato termina en 2027″.

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El pasado 26 de mayo, la Contraloría le solicitó a la ANI remitir una manifestación “clara, concreta e inequívoca” sobre si es cierta la rebaja en las tarifas de peajes para los vehículos de categorías 1, 2 y 3. También pidió el estudio que lo sustenta, la justificación y la definición de la fuente de pago al concesionario por la compensación del menor recaudo.

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Esta semana, en declaraciones a un medio local, Luz María Múnera, consejera presidencial para las regiones, aseguró que el Gobierno no tiene presupuesto para aplicar la tarifa diferencial. Agregó que, por lo tanto, el beneficio solo se haría efectivo en febrero de 2027, cuando termine la concesión.

Pero el jueves, Múnera se retractó y dijo que el Ministerio de Transporte entregaría información este viernes.

Efectivamente, el Mintransporte confirmó que la tarifa diferencial sigue en pie. La funcionaria explicó que el borrador de resolución ya fue publicado y que en cuanto termine el trámite correspondiente se implementará el cambio en la tarifa para las comunidades beneficiadas.

En rueda de prensa, Rojas también defendió las inversiones que ha hecho la cartera por más de COP 16 billones en Nariño, en medio de cuestionamientos por los avances en las obras del sector en ese departamento.

¿Qué pasará con la concesión de Autopistas del Café?

En mayo se conoció que el Gobierno tenía la intención de frenar la propuesta de la IP Conexión Centro, iniciativa privada presentada por Odinsa para administrar Autopistas del Café después de 2027, considerando que la concesión actual termina en febrero de ese año.

En su momento, Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa, explicó en Caracol Radio que la IP Conexión Centro llevaba ocho años de estructuración y estaba en fase de factibilidad. “Pretendemos que se respeten las reglas de juego”, dijo.

A finales de mayo, la ministra Rojas confirmó que la ANI, tras una “evaluación integral”, decidió “rechazar” la concesión por 30 años.

La jefa de la cartera ya había confirmado que la resolución estaba lista, pero hasta esta semana se hizo público el documento.

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