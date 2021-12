Así quedó el cronograma para las negociaciones del salario mínimo de 2022

Negociación Salario Mínimo economía

Este viernes se reunieron, por primera vez y de forma oficial, empleadores, trabajadores y Gobierno (representado por el Ministerio del Trabajo) para dar inicio a los diálogos que definirán el incremento que tendrá el salario mínimo en 2022.

De momento, no se conocen las cartas que jugará cada uno de los negociadores, pues el objetivo de la reunión virtual de hoy era el de establecer el cronograma que regirá alrededor de esta concertación. Así quedaron las fechas:

Viernes 10 de diciembre: (07:00 a.m. - 10:00 a.m.) Reunión semipresencial de la subcomisión de productividad; (10:00 a.m. - 01:00 p.m.) Sesión plenaria semipresencial. Estas reuniones son importantes porque cuentan con la participación del Banco de la República, El DANE, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Básicamente lo que se analiza es el dato de la productividad de los trabajadores en el país.

Lunes 13 de diciembre: (08:00 a.m. - 01:00 p.m.) Foro tripartito. Aquí nuevamente los tres actores de la concertación (empleadores, gobierno y trabajadores) se verán las caras para dialogar sobre la concertación. Para esta reunión ya se tendrán datos de peso más actualizados, como es el caso de la productividad.

Martes 14 de diciembre: (08:00 a.m. - 01:00 p.m.) Reunión presencial en Compensar de la Avenida 68. Allí se presentará un informe de la subcomisión de productividad y habrá deliberación entre las partes. Este día es clave, pues se espera que formalmente cada uno ponga sus propuestas sobre la mesa y se debata alrededor de las mismas.

Miércoles 15 de diciembre: Esta es la fecha del primer vencimiento legal para la negociación de salario mínimo. Se espera que para entonces las partes hayan logrado avances significativos en la concertación, mismos que deberán concretarse en los días siguientes.

Miércoles 30 de diciembre: Último vencimiento para la negociación. Si para la fecha empleadores y trabajadores no lograron un acuerdo, será el Gobierno Nacional quien, con sanción presidencial, determinará el incremento porcentual que tendrá el salario mínimo para 2022.

El panorama de las negociaciones

Según el ministro de Trabajo, Ángel Custodio, el inicio de la concertación contó con un buen ambiente, por lo que espera que el país conozca la noticia del porcentaje acordado para el próximo 15 de diciembre.

“Desde la CUT Colombia manifestamos nuestra voluntad política de llegar a un acuerdo sobre este incremento con los empresarios y el gobierno. Esperamos que sea un incremento jugoso para los trabajadores colombianos, para que recuperen el poder adquisitivo que han perdido. Toda vez que es de interés este tema para más de cinco millones de colombianos”, comunicó el presidente de la CUT, Francisco Maltés.

De momento, las únicas que han dado pistas sobre cuál será la cifra que llevarán a la mesa de negociación son las centrales obreras, las cuales comunicaron días atrás que llevarán una propuesta unificada de no menos de dos cifras. Hay que recordar que el salario mínimo necesitaría un 10,1 % de incremento para alcanzar el millón de pesos.

Todos coinciden en que estas negociaciones serán atípicas, no solo por el panorama económico (impacto de la pandemia), político (tiempo preelectoral) y social (paro nacional), sino porque por primera vez contará con una comisión ampliada de expertos, quienes con sus conocimientos aportarán en el debate.

De momento no se conoce con exactitud quiénes conformarán esta comisión, pero sí se sabe que los mismos serán propuestos por los empleadores y trabajadores.

La influencia del panorama preelectoral

Varios candidatos y precandidatos a la presidencia de Colombia se han aventurado a decir lo que para ellos debería ser el incremento salarial. El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, considera que este debería ser del 11 % ($1′008.463), mientras que el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, le apuesta al 10 % ($999.378). Ambos echan mano de datos como la inflación y apuestas de reactivación económica para argumentar sus propuestas.

El presidente de la CGT, Percy Oyola aseguró que ya están analizando estas y otras propuestas. “Indudablemente esta negociación tiene que estar en el marco de lo que ha sido la pandemia, donde no es solo acordar una cifra, sino que hay temas de fondo que se reflejan en el empobrecimiento, pérdida de empleos, hambre, inflación, dólar disparado…”, concluyó el líder sindical.