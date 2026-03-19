Así va la producción de petróleo y gas en Colombia en 2026

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La producción de petróleo y gas arrancó 2026 con caídas en Colombia, mientras la actividad de taladros empezó a mostrar algo más de movimiento.

Según Campetrol (la Cámara de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía), en enero la producción de crudo se ubicó en 746.400 barriles por día, con una disminución de 3 % frente al mismo mes de 2025, mientras que la de gas comercializado promedió 683 millones de pies cúbicos por día, lo que representó una caída de 16,7 % anual.

Aunque el crudo mostró una variación anual negativa, la caída más pronunciada se vio en el gas. El informe señala que, frente a diciembre de 2025, la producción de petróleo bajó 0,1 %, mientras que la de gas comercializado retrocedió 1,4 %.

A la par de ese comportamiento, las importaciones de gas siguieron aumentando. En febrero llegaron a 193,1 millones de pies cúbicos por día, un crecimiento de 27,7 % frente al mismo mes de 2025 y de 11,4 % frente a enero de este año.

Los taladros funcionando

Del lado de la actividad operativa, el informe de Campetrol muestra un mayor movimiento en los taladros.

En febrero se registraron 112 equipos activos en el país, de los cuales 32 estuvieron en perforación y 80 en reacondicionamiento. Ese total fue cinco equipos superior al de febrero de 2025 y uno mayor al de enero de este año.

El mayor impulso vino de la perforación. Allí se reportaron 32 taladros activos, incluidos uno en operaciones costa afuera y dos en movilización, lo que representó un aumento de 18,5 % anual y de 6,7 % mensual.

En reacondicionamiento, en cambio, la actividad se mantuvo en 80 equipos, sin cambios frente a un año atrás y con una leve caída frente al mes anterior.

Para el trimestre entre marzo y mayo de 2026, además, se proyecta la operación de 114 taladros activos a nivel nacional.

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Inversión extranjera

En materia de inversión, el informe muestra una recuperación en los flujos dirigidos al sector, aunque todavía por debajo de los niveles observados en años anteriores.

La inversión extranjera directa (IED) en hidrocarburos sumó US$2.498 millones en 2025, un aumento de 20,9 % frente a 2024. Con ese resultado, el sector representó 17,6 % del total de IED que recibió el país en el año.

Aun con ese repunte, el documento advierte que la cifra sigue siendo baja frente al promedio histórico. Entre 2010 y 2014, por ejemplo, la IED anual en hidrocarburos superó los US$5.000 millones, mientras que desde 2016 no vuelve a ubicarse en esos niveles.

Exportaciones y refinación

En lo que respecta al comercio exterior, el informe muestra una caída en las exportaciones de petróleo y derivados. En enero de 2026 estas ventas sumaron US$974 millones FOB, lo que representó un aumento de 0,9 % frente a diciembre, pero una disminución de 10,3 % frente al mismo mes de 2025.

En refinación, la carga a las refinerías llegó a 429.700 barriles por día, con un aumento de 7,1 % anual y de 0,2 % frente al trimestre anterior.

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