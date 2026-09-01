Atenea ya presta el servicio de energía en 35 municipios del Caribe: ¿qué pasa con Afinia?

Afinia, filial de EPM. Foto: Afinia

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Este martes 1° de septiembre comenzó a operar Energía Atenea, la filial del Grupo EPM que asumió la prestación del servicio de energía eléctrica en 35 municipios que hasta ahora eran atendidos por Afinia.

La nueva empresa opera en 19 municipios de Cesar, 10 de Bolívar y seis de Magdalena. El cambio se debe a la escisión del mercado que operaba Afinia, una estrategia del Grupo EPM para enfrentar la compleja situación financiera.

El Caribe tiene problemas estructurales para la prestación del servicio de energía. De hecho, Air-e, la otra empresa que opera en la región tras la liquidación de Electricaribe, está intervenida por la Superservicios desde hace dos años.

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¿Qué pasa con Afinia?

Afinia continuará operando en Córdoba y Sucre, así como en los municipios de Bolívar y Magdalena que no fueron trasladados a Atenea.

Grupo EPM ha explicado que Afinia tiene serias dificultades financieras por el bajo recaudo y las altas pérdidas de energía.

Mientras las pérdidas promedio a nivel nacional se ubican entre 8 % y 14 %, según cifras de Asocodis de diciembre de 2025, al cierre del año pasado Afinia registraba pérdidas de 29,31 %. Es decir, más de 275,1 GWh al mes, una cantidad de energía que, de acuerdo con Grupo EPM, sería suficiente para iluminar una ciudad de 600.000 habitantes durante tres o cuatro meses.

En cuanto al recaudo, según EPM, más del 40 % de los clientes de estrato uno no paga la energía que consume. A estos problemas estructurales se suma el retraso en el pago de subsidios de energía por parte del Gobierno.

¿Por qué se creó Atenea?

EPM sostiene que la creación de Atenea no busca debilitar a Afinia, sino “optimizar la gestión del mercado para garantizar un servicio más eficiente”.

La explicación de la compañía es que se decidió dividir el mercado de comercialización de Afinia para que los municipios que ahora opera Atenea tengan una estrategia y un modelo operativo diferenciados.

Con la estrategia, según Grupo EPM, se pretende mejorar los indicadores de calidad del servicio en el segmento que permanece en Afinia y trabajar en la reducción de las pérdidas y el aumento del recaudo.

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¿Dónde opera Atenea?

En Cesar: Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure Balcón del Cesar, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Bosconia, El Copey, Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Astrea y Tamalameque.

En Bolívar: San Martín de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario, Arenal, El Peñón, Regidor, Río Viejo, Tiquisio y Norosí.

En Magdalena: Ariguaní, Guamal, Nueva Granada, Algarrobo, Sabanas de San Ángel y El Banco.

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