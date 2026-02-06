Aumentan importaciones de nafta, insumo clave para producir crudo en Venezuela

AME9000. MARACAIBO (VENEZUELA), 17/12/2025.- Fotografía de un buque de patrulla naval de la Armada desde el malecón del Lago de Maracaibo este miércoles, en Maracaibo (Venezuela). La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados "se desarrollan con normalidad", después de que Estados Unidos ordenara "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país suramericano. EFE/ Henry Chirinos Foto: EFE - Henry Chirinos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las importaciones de nafta a Venezuela, un insumo esencial para la producción de petróleo, están aumentando en medio de los preparativos de Estados Unidos para aliviar sanciones, un escenario que permitiría a perforadores y empresas de servicios petroleros retomar actividades en el país.

De acuerdo con informes de envío a los que tuvo acceso Bloomberg, se espera que durante este mes se descarguen al menos 1,4 millones de barriles de nafta, un volumen que representa un crecimiento de más de 50 % frente a enero.

Este diluyente es clave para hacer transportable el crudo venezolano, de alta densidad, a través de oleoductos, así como para su envío a terminales de exportación y refinerías nacionales.

PDVSA, la petrolera estatal venezolana no produce suficientes diluyentes, por lo que depende en gran medida de las importaciones de nafta. De ahí que estos volúmenes que están entrando se consideran un indicador relevante del nivel de producción petrolera del país.

Desde que fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro a comienzos de este año, los envíos de nafta procedentes de Rusia desaparecieron y todas las importaciones han provenido de Estados Unidos, según los datos de envío citados por Bloomberg.

La nafta está siendo importada por empresas como Chevron Corp., que cuenta con una licencia para producir petróleo en Venezuela, y por el comercializador de materias primas Vitol Group, que tiene una autorización especial para el envío de barriles venezolanos.

El buque Mediterranean Voyager, contratado por Chevron, se encuentra descargando 500.000 barriles de nafta tras cargar el producto en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Por su parte, Vitol transporta diluyentes en los tanqueros Hafnia Zambesi y Hafnia Africa, de acuerdo con los datos consultados.

Tanto Chevron como Vitol declinaron hacer comentarios. Se espera que los volúmenes de importación sigan aumentando luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizara las ventas de nafta estadounidense a Venezuela, una decisión que despeja el camino para que otras empresas también importen este insumo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.