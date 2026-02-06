Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft disparan inversión en centros de datos para 2026

El frenesí evoca la burbuja de las telecomunicaciones y pone a prueba la paciencia de los inversores. Foto: AFP - JULIEN DE ROSA

Cuatro de las mayores empresas tecnológicas estadounidenses han pronosticado conjuntamente unos gastos de capital que alcanzarán unos 650.000 millones en 2026, una impresionante oleada de efectivo destinado a nuevos centros de datos y a todo el equipo que estos albergan.

El gasto previsto por Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. y Microsoft Corp., todas ellas en busca del dominio del aún incipiente mercado de las herramientas de inteligencia artificial, supone un auge sin parangón en este siglo. Se espera que las estimaciones de cada una de las empresas para este año se acerquen o superen sus presupuestos combinados de los últimos tres años. Según datos de Bloomberg, establecerían un récord en cuanto a gastos de capital de cualquier empresa individual en cualquiera de los últimos 10 años.

Para encontrar una comparación con las previsiones de gasto —que se dieron a conocer cuando las cuatro empresas publicaron sus resultados en las últimas dos semanas— hay que remontarse al menos a la burbuja de las telecomunicaciones de la década de 1990, y quizás a la construcción de las redes ferroviarias estadounidenses en el siglo XIX, las inversiones federales de la posguerra en autopistas interestatales o los programas de ayuda de la era del New Deal.

Las cifras cada vez mayores —en total, un aumento estimado del 60 % con respecto al año anterior— suponen una nueva aceleración de la ola de construcción de centros de datos que se está produciendo en todo el mundo y del auge financiero necesario para financiarlo todo. La carrera por construir estas enormes instalaciones, que albergan racks de servidores que zumban alimentados por costosos procesadores, ha desencadenado un nivel de endeudamiento sin precedentes, ha reducido el suministro de energía y ha enfrentado a los promotores con las comunidades preocupadas por el aumento de los costes de la electricidad y el agua.

También aumenta el riesgo de que el gasto en construcción de un reducido grupo de empresas acaudaladas, que ya representan una parte cada vez mayor de la actividad económica de Estados Unidos, distorsione los datos económicos generales.

Las cuatro empresas “consideran que la carrera por proporcionar computación de IA es el próximo mercado en el que el ganador se lo lleva todo o se lleva la mayor parte”, afirma Gil Luria, analista de DA Davidson. “Y ninguna de ellas está dispuesta a perder”.

La semana pasada, Meta anunció que la inversión en capital fijo para todo el año ascenderá a USD 135.000 millones, lo que supone un aumento potencial de alrededor del 87 %. El mismo día, Microsoft informó de un aumento del 66 % en el gasto de capital del segundo trimestre, superando las estimaciones, y los analistas prevén que gastará casi USD 105.000 millones en inversiones de capital para el año fiscal que finaliza en junio. La noticia provocó la segunda mayor caída en un solo día del valor de mercado de cualquier acción.

Por el contrario, se prevé que los principales fabricantes de automóviles, equipos de construcción, ferrocarriles, contratistas de defensa, operadores de telefonía móvil y empresas de paquetería de Estados Unidos, junto con Exxon Mobil Corp., Intel Corp., Walmart Inc. y las empresas derivadas de General Electric —21 empresas en total— gasten un total de USD 180.000 millones en 2026, según las estimaciones recopiladas por Bloomberg.

Alphabet, fundada en un garaje al sur de San Francisco en 1998, alarmó el miércoles a los inversores al revelar una previsión de gasto de capital que superaba no solo las estimaciones de los analistas, sino también el gasto de una amplia franja de la industria estadounidense: planea gastar hasta USD 185.000 millones. Y Amazon superó esa cifra el jueves con un gasto de capital previsto de USD 200.000 millones para 2026, lo que también provocó una caída de sus acciones.

En conjunto, las cuatro empresas han perdido más de USD 640.000 millones en valor de mercado desde que publicaron sus últimos resultados y perspectivas, y Amazon se encamina hacia más pérdidas el viernes, ya que sus acciones cayeron casi un 8 % en las primeras operaciones.

Cada gigante tecnológico ha trazado una ruta ligeramente diferente para recuperar sus inversiones, pero su gasto se basa en la misma premisa: que ChatGPT de OpenAI y las herramientas rivales capaces de generar texto y mostrar elementos del razonamiento humano desempeñarán un papel cada vez más importante para las personas en el trabajo y en el hogar.

La creación de los modelos de software de vanguardia que hacen posible este cambio es un proceso extraordinariamente costoso que requiere encadenar miles de chips que se venden por decenas de miles de dólares cada uno. De ahí las elevadas facturas. El gasto también se basa en la idea de que los productos finales generarán unos ingresos futuros exponencialmente más elevados.

Los gastos están transformando a empresas que hace solo unos años tenían una presencia física relativamente pequeña, a pesar de que sus servicios digitales llegaban a miles de millones de personas. Durante gran parte de su existencia, Meta y Alphabet, la empresa matriz de Google, consideraban que sus lujosos campus corporativos y sus oficinas constituían una parte importante de sus activos en el mundo real. La mayor parte de sus gastos se destinaba a los salarios y las concesiones de acciones de los ingenieros y comerciales que trabajaban allí.

Ya no es así. El año pasado, Meta gastó más en proyectos de capital que en investigación y desarrollo —principalmente en salarios de ingenieros— por primera vez en seis años. A finales del año pasado, la empresa matriz de Facebook e Instagram poseía USD 176.000 millones en propiedades y equipos, aproximadamente cinco veces más que a finales de 2019.

A medida que las cifras aumentan, lo que aún no está claro es si todas las empresas serán capaces de llevar a cabo sus ambiciosos planes. Desde que se ha intensificado la construcción de centros de datos, ya están compitiendo por un número limitado de electricistas, camiones hormigoneros y chips de Nvidia Corp. que salen de las fábricas de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. “Hay y habrá cuellos de botella”, afirmó Luria.

También está la cuestión de cómo lo financiarán. Meta y Google, cuyos beneficios provienen principalmente de la publicidad digital; Amazon, el mayor minorista online y proveedor de computación en la nube; y Microsoft, el mayor vendedor de software empresarial, son empresas dominantes en sus sectores y cuentan con amplias reservas de efectivo. Su disposición a invertir grandes cantidades de ese efectivo en un futuro impulsado por la IA significa que esas reservas, y la paciencia de los inversores, se pondrán a prueba.

“Han tenido estas máquinas generadoras de efectivo”, dijo Tomasz Tunguz, inversor de Theory Ventures, que anteriormente trabajó en Google. “Ahora, de repente, necesitan ese efectivo, y necesitan más, por lo que están pidiendo préstamos”.

Como resultado, los niveles de bonos de primera categoría, deuda basura, crédito privado y fondos complejos de préstamos respaldados por activos que llegan a los mercados se han disparado en los últimos meses. El año pasado, las empresas y proyectos relacionados con la IA recurrieron a los mercados de deuda para obtener al menos USD 200.000 millones, una cifra probablemente muy por debajo de la realidad, ya que muchas operaciones son privadas. Las previsiones apuntan a emisiones por valor de cientos de miles de millones de dólares solo para 2026.

Tunguz, que el año pasado publicó un blog en el que comparaba el auge de la IA con anteriores frenesíes inversores, afirma que estos no siempre terminan bien. Pero, en su fase ascendente, dice, “son todos ellos enormes catalizadores para la economía”.

Lo que es más seguro es que los inversores que se apresuraron a comprar acciones de los gigantes tecnológicos durante el último año se han mostrado más reticentes ante el aumento vertiginoso del gasto de capital en todos los ámbitos, llegando en algunos casos a vender incluso cuando sus negocios principales —desde la publicidad online y las búsquedas en Internet hasta el comercio electrónico y el software de productividad— se han mantenido estables y los ingresos han superado las estimaciones.

“¿Qué es lo que asusta a la gente? Sin duda, el discurso de los analistas y la retórica" sobre el ritmo al que la IA va a revolucionar los negocios, dijo Steve Lucas, director ejecutivo de Boomi, una empresa que ayuda a las compañías a unir sus datos y su software.

“No discutiría el potencial de la IA”, dijo. “Discutiría sin duda el plazo, y debatiría apasionadamente la economía”.

