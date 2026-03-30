Aumentaron los costos del transporte de carga al inicio de 2026: estas son las razones

Conductores de vehículos de carga y de transporte público en Bogotá. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Los costos del transporte de carga en el país registraron aumentos en las principales rutas, durante enero y febrero de 2026.

Entre las principales razones que destaca el Ministerio de Transporte están los ajustes en salarios, combustibles y otras variables operativas.

El costo de movilización de la carga aumentó entre el 5 % y el 9 %, mientras que el costo por hora presentó incrementos más altos, entre el 21 % y el 30 %, principalmente por el aumento en los costos fijos de la operación.

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La jefa de la cartera, María Fernanda Rojas, señaló que dichos análisis permiten tomar decisiones informadas para el sector.

“Este seguimiento nos ayuda a entender cómo se están moviendo los costos y a trabajar en medidas que mejoren la eficiencia del transporte. Nuestro compromiso es avanzar hacia un sistema más competitivo, que beneficie tanto a los transportadores como a la economía del país”, aseguró.

Entre los factores que influyeron se destacan el incremento del salario mínimo para 2026, el ajuste en el precio del ACPM o diésel y la actualización de tarifas de peajes.

Además, los tiempos logísticos (como el cargue y descargue) siguen teniendo un impacto importante, representando un aumento del 7,9 % en los costos por cada hora adicional.

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Aunque el Mintransporte considera que el país mantiene señales de crecimiento económico, como el aumento del PIB y una inflación controlada, el renglón continúa enfrentando presiones en su estructura de costos.

Por ello, desde el Gobierno continuará monitoreando las variables, a través del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), con el fin de brindar información clara y oportuna que contribuya a la toma de decisiones en el sector y a fortalecer la logística nacional.

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