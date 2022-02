Avalancha de sanciones para Rusia por invadir Ucrania: ¿cómo afectan su economía?

Pancartas en apoyo a Ucrania y contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el centro de Londres. - Imagen de referencia Foto: Agencia AFP

Golpear la economía rusa es, por ahora, la principal respuesta de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales tras la invasión a Ucrania. Líderes mundiales han asegurado que las medidas son duras y que tendrán importantes efectos en este país. Sin embargo, aún hay mucho por decir al respecto, no solo porque todavía hay cartas bajo la manga, también por las especulaciones respecto a si Rusia se ha estado preparando para las represalias y porque, en últimas, los efectos de algunas de estas decisiones comenzarán a pesar más en el mediano y largo plazo.

Lea: [En vivo] Tropas rusas entraron a Kiev, capital de Ucrania; reportan combates

Las sanciones contra Rusia

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció sanciones contra cinco grandes entidades financieras rusas que representan un estimado de US$1.000 millones en activos.

Las sanciones buscan cortar la conexión del mayor banco ruso, Sberbank, y privar de transacciones en dólares a esa institución, que, según la Casa Blanca, controla casi un tercio de los activos del sector bancario de Rusia y es “crucial” para la economía del país.

Además, fueron bloqueados los activos bajo jurisdicción estadounidense del segundo mayor banco ruso, VTB, y otros tres bancos (Otkritie, Novikom y Sovcom), así como de todas sus subsidiarias, y se impusieron restricciones a las operaciones de deuda de 13 entidades rusas.

En las medidas se contemplan las restricciones a las exportaciones de alta tecnología a Rusia y la ampliación de las sanciones a la élite cercana al presidente Vladímir Putin. Entre los sancionados figura el presidente de Rosneft, la mayor petrolera rusa, Ígor Sechin, y su hijo Iván.

Puede leer: Invasión a Ucrania: comenzó guerra de sanciones en Rusia y Occidente

Como consecuencia se prohíben las transacciones de estas personas y entidades con instituciones financieras estadounidenses y se congelan los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense. Según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, estas medidas “dañarán significativamente la capacidad del Kremlin de usar la economía rusa para avanzar sus actividades perversas”.

También quedó sancionado el ministro bielorruso de Defensa, Viktor Khrenin, los principales bancos y varias empresas armamentísticas de Bielorrusia por el “apoyo” de ese país a la invasión rusa de Ucrania.

Del mismo modo, diplomáticos de la Unión Europea aprobaron un plan para sancionar al presidente ruso, Vladimir Putin, y al ministro de Relaciones Exteriores, Sergéi Lavrov, una medida que congelaría sus activos en el extranjero. La decisión, que no afecta la capacidad de Putin o Lavrov para viajar, se suma a un paquete más amplio que los líderes europeos aprobaron el jueves y que cancilleres deben validar este viernes.

Lea: Conflicto en Ucrania: ¿les puede pegar a los costos de los alimentos en Colombia?

Los países de la Unión Europea también están convencidos de que las sanciones van a “doblegar la economía rusa”, con medidas que pretenden golpear una serie de sectores estratégicos como el transporte, el sector aéreo, los semiconductores, todas las tecnologías de avanzada, el sistema financiero y los bancos rusos.

“Queremos aislar a Rusia financieramente. Queremos romper todos los vínculos entre Rusia y el sistema financiero mundial. Vamos a cortar la financiación de la economía rusa”, dijo el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire. Incluso aseguró que ha dado instrucciones a sus servicios para que identifique los bienes y activos que tengan personalidades importantes del Gobierno ruso en Francia.

En resumen, la Unión Europea quiere ahora limitar drásticamente el acceso de Rusia a los mercados de capitales europeos. No se conoce el detalle de las medidas, pero serían similares a las ya adoptadas por Reino Unido, que prevé impedir a empresas públicas y privadas levantar fondos en su territorio y limitar la sumas que los rusos pueden poseer en sus cuentas bancarias británicas.

Por su parte, Japón también ha impuesto controles sobre las exportaciones de semiconductores y otros productos que puedan emplearse con fines militares, así como la congelación de fondos de entidades financieras rusas. Y Nueva Zelanda suspendió de forma indefinida las consultas bilaterales ministeriales y ha anunciado que impondrá prohibiciones de viajes a un número aún no determinado de funcionarios rusos y a otras personas vinculadas a la invasión de Ucrania, y prohibirá las exportaciones de suministros a las fuerzas militares y de seguridad de ese país.

Dudas sobre el impacto en la economía mundial

Los ministros de Finanzas abordarán este viernes el impacto que esas sanciones tendrán para la economía europea, sobre todo para el sector energético y muy particularmente para el gas.

Si bien el ministro alemán de finanzas, Christian Lindner, reconoció que se espera un aumento de la inflación, aseguró que están “preparados para la situación” y que los europeos serán capaces de garantizar el aprovisionamiento en gas y proteger sus economías.

“Será la economía rusa la que pagará el precio por las decisiones de Vladimir Putin. Serán los rusos los que pagarán por las decisiones de Vladimir Putin. Serán los oligarcas rusos los que pagarán por todas las decisiones de Vladimir Putin. No se equivoquen, serán ellos los que sufran las decisiones de Vladimir Putin, no la economía europea, no la economía mundial”, agregó Le Maire.

Del mismo modo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que “la segunda oleada de sanciones, con masivas y severas consecuencias, fue acordada políticamente en la última noche. Un nuevo paquete está bajo preparación urgente”.

Le puede interesar: El FMI y el Banco Mundial alertan por el impacto global del conflicto en Ucrania

Desde ya los líderes del Banco Mundial y el FMI advirtieron que la invasión de Rusia tendrá repercusiones en la recuperación económica mundial. Aunque el Fondo Monetario Internacional está evaluando el impacto económico, ya dijo que “estará listo para apoyar a nuestros miembros cuando sea necesario”.

Por su parte, el Kremlin prometió represalias “simétricas o asimétricas” a las sanciones impuestas por los países occidentales a Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania.

En cuanto a las consecuencia para los bancos occidentales en Rusia, todavía hay dudas. Varios bancos europeos tienen filiales en Rusia, las más expuestas son la francesa Société Générale, la italiana Unicredit y la austriaca Raiffeisen Bank International.

Estas entidades sufrieron el jueves en la bolsa, pero “de momento no padecen consecuencias jurídicas” explica Le Vesconte, aunque “van a operar en un país donde la divisa pierde valor, y la inflación puede aumentar drásticamente”.

Tendrán que poner de lado a sus clientes si los haberes de algunos de ellos están congelados. En materia de contribución al volumen de negocios, “la exposición de los bancos europeos es bastante menos fuerte hoy que ante los bancos griegos en 2010″, dice también Éric Dor, director de estudios económicos del IESEG.

¿Qué tan lejos van las sanciones?

Por ahora, parece que no mucho, según el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien dijo que “la presión sobre Rusia debe aumentar”.

Por ejemplo, los países occidentales no han cortado a Rusia de la red bancaria Swift que sería la última opción según algunas declaraciones. Rusia dispone de reservas de cambio de unos US$640.000 millones, al 18 de febrero (el doble de lo constatado en 2014, según una nota de Natixis), y de un fondo soberano de US$175.000 millones. Suficiente para financiar a empresas estratégicas, en gran parte públicas.

Puede leer: Cómo impactaría a la economía colombiana el conflicto en Ucrania

¿Rusia tiene una estrategia?

Los analistas señalan que Moscú se ha preparado durante años para resistir tales sanciones acumulando un fondo de reserva de guerra de efectivo y oro, además tiene una deuda muy baja.

“No es una coincidencia. Creo que es una parte muy importante de lo que llamamos la fortaleza de la estrategia rusa (...) Fue un cambio muy deliberado en la política macroeconómica para adaptarse a las ambiciones geopolíticas”, dijo Elina Ribakova, del Institute of International Finance, una asociación bancaria global. Agrego que “tienen una alcancía que puede protegerlos”.

El conflicto también podría cambiar el ritmo con el que la Reserva Federal tomará medidas para combatir la inflación en Estados Unidos. Se espera que la Fed el próximo mes suba las tasas por primera vez desde que estalló el COVID-19, pero podría tener que actuar de manera más agresiva si la crisis de Ucrania interrumpe el suministro las materias primas y eleva los precios.

Lea también: Invasión a Ucrania: varias aerolíneas evitan sobrevolar Rusia y Ucrania

¿Es posible eludir las sanciones?

En la práctica, sí, responde Julien Martinet, abogado de Swiftlitigation. El analista toma el ejemplo de Irán, sometido a sanciones aún más duras, y constata que “se implementan sistemas con la instauración de un tercer pagador. Pero no es ni oficial ni aceptable para las grandes instituciones bancarias en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo”.

Las empresas se arriesgan mucho al no respetar las sanciones. La francesa BNP Paribas fue condenada a pagar una colosal multa de US$8.900 millones por haber hecho transitar de 2004 a 2012 por Estados Unidos dinero a nombre de clientes sudaneses, cubanos o iraníes.

La alternativa al dólar es destacada por los productores de petróleo como Rosneft y Gazprom Neft, que “han declarado que la opción del pago en divisas alternativas estaba incluida en varios contratos de suministro” explica John Plassard, analista de Mirabaud.

Nicolas Fleuret, especialista de la industria financiera del gabinete Deloitte, imagina la utilización de criptomonedas “como vehículo de pago” alternativo; Rusia es uno de los principales mercados para estas monedas digitales en el mundo, tanto en producción, como en comercialización.

El sistema de pagos Swift

Los países de la Unión Europea se guardan la posibilidad de excluir a Rusia del sistema de pagos Swift, clave para aislar económicamente al país ya que determina los códigos bancarios que son necesarios para realizar o recibir cualquier transferencia internacional.

La Society for World Interbank Financial Telecommunication, más conocida por sus siglas Swift, es una cooperativa de sociedades financieras, fundamentalmente bancos, a los que presta servicio y que dirige desde el 1 de julio de 2019 el español Javier Pérez-Tasso.

El principal motivo por el que Swift suele ser conocido es por ser un código internacional que presta a sus socios un servicio de mensajería cifrada que posibilita las transferencias internacionales de fondos.

Swift determina los códigos bancarios, conocidos como BIC, que son necesarios para realizar o recibir una transferencia internacional, por lo que puede llegar a ser una herramienta muy útil para Europa si quiere aislar económicamente a Rusia.

Lea: ¿Qué es el bloqueo bancario SWIFT y por qué lo piden como sanción contra Rusia?

El código BIC, acrónimo de Bank Identifier Code, también conocido directamente como Swift sirve para identificar al banco beneficiario de una transferencia y es un código internacional alfanumérico que puede constar de 8 u 11 caracteres.

El código de ocho caracteres incluye información de la entidad, de cada país y de la localidad. Y el de 11, además de todo lo anterior, incluye la información concreta de una sucursal.

Cuando un cliente realiza una transferencia internacional a favor de otro, el banco emisor genera un mensaje cifrado, ese código BIC o Swift, que indica de qué manera va a hacer llegar los fondos a ese cliente, con todo tipo de detalle como fechas, divisas, gastos o a través de qué entidades. Es la prueba de la realización irrevocable de una transferencia internacional, y proporciona seguridad e información al receptor.

Si las entidades financieras de Rusia quedaran fuera del sistema Swift, la operativa de su banca se vería seriamente complicada porque no podrían hacer ni cobros ni pagos internacionales con el resto de entidades que utilizan este sistema.

A todos los efectos se produciría un bloqueo de las transferencias bancarias con el país, lo que tendría a su vez efectos colaterales, ya que cualquier empresa extranjera que necesite hacer pagos en Rusia no tendría opciones de hacerlo por esta vía.

El profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital en Gartner, Martín Piqueras, advierte además de que Rusia intentaría buscar alternativas para que sus bancos puedan seguir haciendo transferencias internacionales si son expulsados de Swift.

Por ejemplo, apunta, Rusia podría recurrir al Sistema de Pagos Internacional de China, conocido como CIPS, que empezó a funcionar en 2015 con 19 bancos tanto chinos como extranjeros que se establecieron en China continental y 176 participantes indirectos que cubrían 6 continentes y 47 países y regiones.

Esta alternativa ofrece a sus participantes pagos y transferencias internacionales en yuanes. De ahí que la decisión de expulsar a Rusia del sistema no pueda tomarse a la ligera y aunque finalmente lo soliciten los países de la UE tendrá que ser el comité de esta sociedad el que lo decida, pues es quien tiene el derecho de expulsar o incorporar a sus socios.

A finales de 2018, Swift decidió suspender el acceso a su sistema a varios bancos iraníes después de que Estados Unidos restableciera sanciones contra Teherán.

Lea más noticias de economía aquí.