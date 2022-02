¿Qué es el bloqueo bancario SWIFT y por qué lo piden como sanción contra Rusia?

Hasta ahora, varios países han rechazado la decisión de Putin de invadir a Ucrania y lo han amenazado con sanciones fuertes. Países como Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, han dicho que Rusia enfrentará sanciones económicas duras por haber invadido a su país vecino. Foto: FERNANDO BIZERRA JR

Varios países han anunciado o aplicado sanciones fuertes en contra de Rusia luego de su invasión al suelo ucraniano. Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido han dicho que Moscú enfrentará sanciones económicas duras. Canadá, por ejemplo, canceló permisos de exportación.

No obstante, una de las medidas más solicitadas en contra de Rusia es la del bloqueo bancario SWIFT, que según reportan varios medios internacionales, sería el equivalente a una “opción nuclear”. De hecho, el gobierno ucraniano también ha solicitado que se le aplique esta sanción a su país vecino.

Sin embargo, aún hay varios países que se niegan a hacerlo, como Alemania, y de acuerdo con el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, aquellos que dudan sobre la prohibición hacia Rusia “deben comprender que la sangre de hombres, mujeres y niños ucranianos inocentes también estará en sus manos”.

¿Qué es el SWIFT?

SWIFT, por sus siglas en inglés, es un acrónimo que significa Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Fue creada en 1973 en Bélgica y funciona como un servicio de mensajería que conecta a más de 11.000 instituciones financieras y 232 países y territorios, para facilitar las transferencias de dinero a nivel mundial.

Este sistema está supervisado por el Banco Nacional de Bélgica y funciona en conjunto con la cooperación de otros bancos centrales importantes, como el Sistema de la Reserva Federal de EE. UU., el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, según la NBC.

Este servicio no guarda ni transfiere los fondos, de hecho, lo que hace es facilitarles a los bancos y otras empresas del mundo de las finanzas la comunicación sobre las transferencias que están a punto de realizarse, según el New York Times.

En 2021, este sistema bancario reportó que tuvo un promedio de 42 millones de mensajes por día, lo que significó un aumento del 11 % respecto al año anterior. Por su parte, para Rusia, durante el 2020, representó en 1,5 % de sus transacciones.

Aunque ya se ha intentado que este sistema financiero quede excluido del mundo político, aún no se ha logrado. Estados Unidos ya ha impuesto esta sanción a varios países a nivel global.

En el 2012, por ejemplo, lo usó en contra de Irán debido a sus programas nucleares. Sin embargo, nunca lo ha hecho con un país con una economía tan robusta como Rusia. Y si llegase a hacerlo tiene que tener en cuenta que dicho bloqueo puede afectar la economía de Estados unidos y la de sus países aliados, como Alemania.

De hecho, según reporta el New York Times, la expulsión de Rusia de este sistema de mensajería bancaria afectaría a varios países europeos, ya que no podrán recibir las importaciones de petróleo, gas y metales rusos, porque Rusia no estaría en condiciones de recibir los pagos en moneda extranjera.

Te recomendamos: [En vivo] La ONU denuncia que más de 100.000 ucranianos huyen tras invasión rusa

¿Cómo afecta a Rusia?

Si Rusia llegase a ser excluido de este sistema financiero sería un golpe mortal, puesto que su PIB se reduciría un cinco por ciento, según explica el New York Times, basado en un reporte del Centro Carnegie de Moscú.

Tanto así que ya Rusia se encuentra desarrollando su propio sistema de mensajería financiera para no depender del SWIFT. Esto fue una consecuencia directa de las amenazas que recibió Rusia de parte de Estados Unidos cuando en el 2014 anexó la península de Crimea, que le pertenecía a Ucrania.

Después de esta invasión, Estados Unidos y la Unión Europea inmediatamente le aplicaron varias sanciones económicas a Rusia, pero, al parecer, ninguna fue tan amenazante para este país, ya que cuando se enteraron de que su país podría ser eliminado de este sistema bancario, el primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev, inmediatamente indicó que dicha acción sería una “declaración de guerra”.

Si se llega a efectuar este bloqueo la economía rusa se vería afectada inmediatamente. Según reporta la CNBC, Rusia podría ser aislada de la mayoría de las transacciones bancarias internacionales, lo que incluye las ganancias de petróleo y gas, que equivalen a más del 40 % de los ingresos del país.

Te sugerimos: Donbás, desnazificación, OTAN y otros puntos para entender lo que pasa en Ucrania

¿Quién puede implementar este bloqueo?

Como explicamos anteriormente, este sistema de mensajería financiera es realizada por el Banco Nacional de Bélgica en conjunto con varios bancos tanto en Europa como en Estados Unidos. Por lo tanto, la decisión debe ser tomada de forma conjunta.

Sin embargo, Estados Unidos puede tomar esta decisión de forma unilateral, ya que la Reserva Federal es la encargada de autorizar las transacciones y podría bloquear el acceso de las empresas de Rusia a los dólares estadounidenses.

¿SWIFT ruso?

Aunque anteriormente el bloqueo ante el SWIFT era un miedo para el Gobierno de Putin, hoy en día no es así. Según reporta el New York Times, el nuevo sistema desarrollado por Rusia, pese a no ser tan sofisticado, sí puede permitir que las empresas rusas se mantengan conectadas con el mundo.

De acuerdo con Medvédev, quien ahora trabaja para el Consejo de Seguridad de Rusia, las transacciones sí podrían dificultarse, pero “no será una catástrofe”.

Según especialistas consultados por el citado medio, los países occidentales han sobrestimado los posibles efectos de desconectar a Rusia del SWIFT, dichos especialistas explicaron que “desconectar del SWIFT a Rusia no será tan grave para ese país como lo imaginan los funcionarios de Occidente”.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.