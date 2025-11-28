Logo El Espectador
Avianca anunció medidas: 70 % de la flota se quedará en tierra por actualización en aviones A320

La empresa confirmó que habrá “disrupciones significativas en las operaciones” durante los próximos 10 días.

Redacción Economía
28 de noviembre de 2025 - 08:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - José Vargas
Más del 70 % de la flota de Avianca está comprometida debido a actualizaciones requeridas en varios de sus aviones.

Airbus, fabricante de aviones, anunció que se requiere una “actualización urgente de software” de la mayor parte de la familia de aeronaves A320 a nivel global.

Según Avianca, desde la empresa se pondrán en contacto directamente con los pasajeros afectados para poder reubicarlos en los vuelos disponibles e informarán sobre las alternativas que ofrecen para que las personas puedan hacer los ajustes necesarios en sus itinerarios.

Debido a la situación se anuncia que habrá “disrupciones significativas” en lo que respecta a las operaciones de la empresa durante los próximos 10 días.

“Los aviones que requieren de la actualización deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos”, informó la aerolínea a través de un comunicado.

La empresa concluyó que se realizarán las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible para poder restablecer las operaciones y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

