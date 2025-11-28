Avianca anunció medidas: 70 % de la flota se quedará en tierra por actualización en aviones A320

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - José Vargas

Más del 70 % de la flota de Avianca está comprometida debido a actualizaciones requeridas en varios de sus aviones.

Airbus, fabricante de aviones, anunció que se requiere una “actualización urgente de software” de la mayor parte de la familia de aeronaves A320 a nivel global.

Según Avianca, desde la empresa se pondrán en contacto directamente con los pasajeros afectados para poder reubicarlos en los vuelos disponibles e informarán sobre las alternativas que ofrecen para que las personas puedan hacer los ajustes necesarios en sus itinerarios.

Debido a la situación se anuncia que habrá “disrupciones significativas” en lo que respecta a las operaciones de la empresa durante los próximos 10 días.

“Los aviones que requieren de la actualización deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos”, informó la aerolínea a través de un comunicado.

La empresa concluyó que se realizarán las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible para poder restablecer las operaciones y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

