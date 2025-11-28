Banrep mantiene la meta de inflación en 3 % y calcula que se lograría en 2027

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Banco de la República reiteró este viernes que la meta de inflación del país se mantiene en 3 % y que sus decisiones de política monetaria seguirán orientadas a llevar los precios hacia ese objetivo

A través de un comunicado, la Junta Directiva del Emisor señaló que las decisiones que se tomen respecto a su tasa de intervención seguirán orientadas a reducir el ritmo de aumento de los precios y, de paso, a que el crecimiento de la economía y el empleo avancen por una “senda sostenible en el tiempo”.

Las expectativas del Banrep sobre la inflación

Según explicó la Junta, la expectativa es que en 2026 la inflación comience a descender y que al cierre de ese año se ubique aún por encima del 3 %, pero dentro de un nivel considerado aceptable por el Banco de la República.

El objetivo, de acuerdo con el Emisor, es que en 2027 la inflación converja a la meta del 3 %.

El mensaje del Emisor se da en un contexto en el que la inflación ha mostrado señales de presión en los últimos meses. De acuerdo con el más reciente reporte del DANE, la inflación interanual en octubre fue del 5,51 %. Cabe resaltar que los precios al consumidor han venido subiendo por cuarto mes consecutivo en lo corrido de 2025.

Entre los rubros que más han empujado el aumento del costo de vida en el último año (hasta octubre) se destacan restaurantes y hoteles (7,61 %), educación (7,34 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,64 %). En términos de contribución, los mayores aportes provinieron de alojamiento, alimentos y el gasto en restaurantes y hoteles.

También han tenido un peso importante subclases como el arriendo (tanto imputado como efectivo), comidas fuera del hogar, transporte urbano, carne de res, frutas frescas, café, gas y suministro de agua, de acuerdo con el desagregado del DANE.

El rumbo de las tasas de interés

El pasado 31 de octubre, la Junta decidió mantener la tasa de interés en 9,25 % por cuarta vez consecutiva. En esa ocasión, cuatro miembros votaron por mantenerla, dos pidieron una reducción de 50 puntos básicos y uno un recorte de 25 puntos básicos. El resultado de las deliberaciones fue exactamente igual al de septiembre y julio.

Esto, de entrada, vuelve a mostrar que las posiciones no han cambiado respecto al análisis que la junta hace de la economía en general y de la inflación en particular. Aunque sí ha habido modificaciones, pues en otras ocasiones, los votos minoritarios se han alineado con recortes más extensos (75 y 50 puntos básicos, respectivamente).

Y de fondo esto tiene que ver con la bocanada de aire que la Junta del Banrep parece mantener por cuenta del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor.

Si bien la inflación en 2025 ha estado por debajo de los niveles de 2024, su senda de descenso se ha ralentizado notablemente, registrando bajas por debajo de 5 % tan sólo en dos meses (junio y julio).

Este resultado, que no es catastrófico en todo caso, es atribuido por algunos a las anclas que representó el aumento del mínimo para este año: 9,5 %, con una inflación anual de 5,2 %.

¿Qué implica todo esto para el futuro de las tasas? Con sólo una reunión más en el calendario (diciembre), la conclusión adelantada es que 2025 cerrará con 9,25 %, de acuerdo con César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

