Aviones Airbus A320 estarán inmovilizados desde el 29 de noviembre: Aerocivil

Airbus, fabricante de aviones, notificó que una parte significativa de sus aeronaves modelo A320 requieren una actualización urgente de software. La Aerocivil, autoridad aeronáutica en Colombia, informó que las aeronaves involucradas tendrán que permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento desde el 29 de noviembre de 2025 a las 19:00 y hasta que se completen los trabajos técnicos requeridos por Airbus.

“La Aeronáutica Civil de Colombia, en coordinación con el Gobierno Nacional, se encuentra ejerciendo todas sus facultades de supervisión y control para asegurar el cumplimiento riguroso y expedito de las modificaciones requeridas por Airbus”, dijo la entidad en un comunicado.

La autoridad destacó que la seguridad de los pasajeros es la prioridad, por eso seguirá monitoreando la situación para que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización requerida.

Agregó que se están implementando las acciones necesarias para reanudar la programación de vuelos “con la mínima afectación al servicio”. La entidad recomendó a los pasajeros estar en contacto con sus aerolíneas para conocer las posibles afectaciones y acceder a información sobre cualquier cambio en sus vuelos programados.

Avianca, la aerolínea con mayor participación en el mercado colombiano, informó que el 70 % de su flota se quedará en tierra por esta actualización. La empresa confirmó que habrá “disrupciones significativas” en las operaciones durante los próximos 10 días.

La aerolínea cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre para poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles y dijo que se pondrá en contacto directamente con los pasajeros afectados.

