Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) reeligió a Sergio Díaz-Granados como presidente

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó la continuidad del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo para el período 2026-2031, tras la decisión de los países accionistas de mantener el actual liderazgo de la institución.

La reelección extiende por cinco años más el mandato que Díaz-Granados ejerce desde 2021. De cara a este nuevo período, señaló que la meta hacia 2031 es duplicar la cartera de la institución, ampliar el trabajo con el sector privado y apoyar la productividad y el crecimiento sostenible de la región.

Las cifras del CAF

Durante los últimos cuatro años, CAF registró aprobaciones anuales superiores a los US 16.000 millones. A esto se sumó una capitalización por US 7.000 millones, la mayor realizada por el banco desde su creación, que fortaleció su capacidad de financiamiento en América Latina y el Caribe.

En paralelo, la entidad amplió su base de países accionistas. En Sudamérica se concretó el regreso de Chile como miembro pleno, mientras que en Centroamérica se incorporaron Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana. En el Caribe, Barbados ingresó como miembro pleno y se sumaron Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada como nuevos accionistas.

Recientemente, Standard & Poor’s elevó la calificación de CAF a AA+, la más alta en la historia de la institución.

En la COP30, celebrada en Belén, Brasil, el banco anunció un plan de US 40.000 millones para los próximos cinco años destinado a proyectos de crecimiento verde y elevó al 50 % la meta de financiamiento verde hacia 2030.

