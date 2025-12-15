Trabajadores y empresarios no llegaron a acuerdo sobre aumento del mínimo en el primer plazo

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: Ministerio de Trabajo

Este lunes se dio el primer plazo en la mesa de concertación del salario mínimo sin que se llegara a un acuerdo sobre el tema entre empresarios y sindicatos.

Vale recordar que la semana pasada, ambas partes presentaron sus propuestas de aumento: 7,21 % desde el lado de los empresarios y 16 % desde la orilla de los trabajadores. Para este punto, las proyecciones señalan que la inflación cerrara el año alrededor de 5 %.

Con el incremento que proponen las centrales obreras el salario mínimo subiría COP 227.760, para un total de COP 1.651.260. El auxilio de transporte aumentaría COP 32.000, para consolidarse en COP 232.000. Sumadas ambos rubros, el nuevo ingreso para los trabajadores sería de COP 1.883.260.

Mientras tanto, la propuesta de los empresarios, en dinero contante, es que salario mínimo aumente en COP 102.634, quedando en 1.526.634. El subsidio de transporte aumentaría en COP 14.420, quedando en COP 214.420. En suma, el ingreso de los trabajadores sería de COP 1.740.554.

Al término de la jornada de este lunes, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que “el mensaje que le dejamos al ministro y al gobierno, es señor Gustavo Petro, aspiramos que su decisión sea cercana al 16 %. Está demostrado que aumentar los ingresos a los trabajadores, en vez de ser un factor perturbador, por el contrario es un factor jalonador de la economía”.

Lo dicho por Arias es parcialmente cierto, pero la otra parte de la ecuación es que nadie sabe a ciencia cierta cuánto más habría bajado la inflación si, cuando menos, el aumento de 2025 hubiera estado más abajo.

Para este punto no es claro si se van a convocar más jornadas de negociación en la mesa, algo que la ley permite. El aumento del salario debe estar listo para, máximo, el último día de diciembre.

Si no hay una concertación en la mesa (que es el escenario predominante en este tema), el aumento es decretado por el Gobierno. De ahí a que Arias le habló directamente al presidente Gustavo Petro en su mensaje al término de la jornada de este lunes.

Por su parte, María Elena Ospina, presidenta de Acopi (el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas), dijo este lunes que “estuvimos debatiendo, mirando la posibilidad de llegar a un acuerdo. Las centrales siguen en la propuesta de dos dígitos. Hemos estado proponiendo un 7,21 %. Esto tiene una razón. En el 2023, la inflación estaba por encima del 13 % y el salario incrementó al 16 %. En 2024, la inflación estaba en 5,2 % y el salario se incrementó en 9,54 %, lo que quiere decir que tuvimos 4,3 puntos reales. La propuesta de los sindicatos sería 10,7 por encima de la inflación. Son dos veces la inflación y eso significa aumentos en los costos de producción, aumentos en los precios”.

Aunque las jornadas se han dado con normalidad, el ambiente de concertación es de todo menos propicio, con una diferencia de criterios en el aumento de casi 10 puntos porcentuales. Además, el Gobierno viene dando mensajes alrededor del mínimo desde hace meses, lo que ha dejado un sabor de que más que una negociación, las reuniones de este año son más un ejercicio que se da por oficio, pero en el que nadie parece creer de fondo.

