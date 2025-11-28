El desempleo sigue bajando en Colombia: ¿cuántas personas consiguieron trabajo?

Imagen de referencia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes se conoció el dato de desempleo correspondiente a octubre, una cifra clave para tomarle el pulso al mercado laboral en Colombia. El reporte, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) permite ver cuántas personas lograron emplearse, cómo se movió la informalidad y qué tan desiguales siguen siendo las oportunidades entre hombres y mujeres.

Según el DANE, en octubre de 2025 la tasa de desocupación en el total nacional fue de 8,2 %, lo que significa una caída de 0,9 puntos porcentuales frente a octubre de 2024, cuando se ubicó en 9,1 %.

De acuerdo con el DANE, al comparar solo los meses de octubre, la tasa de desempleo del décimo mes de 2025 es una de las más bajas de toda la serie histórica de la entidad y solo es mejorada por la registrada en octubre de 2014, cuando la desocupación alcanzó el 8,1 %.

En ese mismo periodo, el número de ocupados en Colombia llegó a 24,37 millones de personas, 977.000 más que un año atrás, mientras que la población desocupada se redujo en 174.000 personas.

La mejora en la tasa de desempleo vino acompañada de un mayor nivel de participación en el mercado laboral. Básicamente, que haya un mayor nivel de participación significa que más personas en edad de trabajar están saliendo a buscar empleo o ya están trabajando.

En octubre de este año, la tasa de ocupación se ubicó en 59,7 %, frente al 58,1 % de octubre de 2024, mientras que la tasa global de participación pasó de 63,9 % a 65 %. Esto muestra que no solo hay más personas trabajando, sino también más colombianos saliendo a buscar empleo de manera activa.

Los sectores que más generan empleo en Colombia

Los mayores aportes a la generación de empleo durante octubre vinieron de los siguientes sectores:

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 347.000 nuevos ocupados.

Alojamiento y servicios de comida, con 279.000 empleos más.

Transporte y almacenamiento, con 231.000 nuevos ocupados

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con 172.000 nuevos empleos.

En contraste, el sector de comercio y reparación de vehículos perdió cerca de 221.000 puestos de trabajo frente a octubre del año pasado.

Informalidad sigue siendo la mitad del mercado laboral

Si bien más personas están trabajando, una parte importante de ese empleo sigue siendo informal.

Según el DANE, en octubre de 2025 el 56,1 % de los ocupados en el país trabajaban en la informalidad, lo que significa que más de la mitad de quienes tienen empleo no cuentan con seguridad social ni las prestaciones de un contrato formal de trabajo, como cotizaciones a pensión, salud o riesgos laborales.

Más precisamente, en octubre la informalidad aumentó 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado.

Al mirar mes a mes de 2025 también se ve un retroceso: en septiembre de 2025 la informalidad había marcado su nivel más bajo del año, con 55,1 %, pero en octubre volvió a subir hasta el 56,1 %, según el DANE.

Mujeres enfrentan más barreras laborales

Las cifras de octubre vuelven a mostrar una brecha marcada entre hombres y mujeres en su acceso al empleo.

Según el DANE, la tasa de desempleo entre los hombres fue del 6,2 %, mientras que en el caso de las mujeres se ubicó en 10,9 %. Esto significa que la diferencia entre ambos es de 4,6 puntos porcentuales.

Así las cosas, las mujeres siguen teniendo casi el doble de dificultades para encontrar empleo que los hombres, una brecha que persiste pese a la mejora general del mercado laboral en 2025.

Desempleo entre los jóvenes sigue siendo alto

El panorama del mercado laboral colombiano es menos alentador cuando se mira a la población joven. Para el trimestre agosto–octubre de 2025, la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 14,7 %, una cifra que sigue siendo casi el doble que el desempleo nacional.

Las tasas de desempleo juvenil más altas se registraron en Quibdó (33,8 %), Sincelejo (23,8 %) y Cartagena (21 %). En contraste, las menores tasas se observaron en Bucaramanga, Medellín y Florencia, todas con 11,8 %.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.