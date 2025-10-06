Bre-B entra en operación: cómo enviar dinero y otras claves del sistema de pagos

Logo de Bre-B. Foto: Banco de la República

¿Qué es Bre-B?

Bre-B es el nuevo sistema de pagos inmediatos que desarrolló el Banco de la República. Desde este lunes, los colombianos podrán realizar transferencias de hasta COP 11,5 millones en 20 segundos, desde y hacia cualquier entidad financiera, todos los días de la semana y a cualquier hora.

Para hacer las transferencias se necesita un código, que se conoce como llave.

¿Qué son las llaves en Bre-B?

Las llaves son el código único que identifica a una cuenta: puede ser el número de celular, la cédula, el correo o una combinación de números y letras.

Usted puede elegir en cuál o en cuáles entidades registrar llaves. Puede tener varias, dependiendo de la cuenta a la que quiere que le manden el dinero (por ejemplo, puede registrar una en Bancolombia, otra en Banco de Bogotá y otra en Daviplata).

En Colombia, con corte al 2 de octubre, de los 80,8 millones de llaves inscritas en Bre-B (que pertenecen a 32,3 millones de personas) la mayoría, 50,2 millones, son alfanuméricas. La segunda más usada es el número de celular (15 millones).

¿Qué cambia con la llegada de Bre-B?

Como explicó Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistema de Pagos del Banco de la República, antes de Bre-B ya era posible hacer muchas transacciones electrónicas, pero la mayoría dependía de la cuenta de destino de la persona a la que se envía el dinero (operaciones Nequi-Nequi, por ejemplo). Con el nuevo sistema, sin importar la entidad financiera, será rápido y sencillo.

Ahora bien, es probable que en los últimos meses ya haya usado llaves para hacer transferencias entre diferentes entidades bancarias, pues desde principios de año se venía ejecutando un piloto liderado por Redeban con varios bancos.

Santiago Matamoros, director de producto de Nu Colombia, explica que desde el 6 de octubre en la aplicación de su banco, en el logo de “Bre-B”, no solo podrá registrar llaves, sino también hacer los envíos. Ya no aparecerá la opción para transferir con llaves en el piloto y tampoco estará Transfiya.

¿Cómo inscribir llaves en Bre-B?

La inscripción de llaves varía dependiendo de cada banco, pero en todos los casos se realiza directamente en la aplicación de la entidad financiera, en el logo “Bre-B”.

En general, este es el proceso:

Ingrese a la aplicación de su entidad financiera. En la primera interfaz, estará el ícono de Bre-B.

Seleccione “Procesos de las llaves y Registro”.

El sistema le dará opciones, según la información que tiene registrada en su entidad. Seleccione la llave de su preferencia.

Si tiene más de una cuenta o depósito en la entidad, debe seleccionar a cuál quiere asociar la llave.

Seleccione “Crear llave”.

Si la llave está asociada a otro medio de pago en esa o en otra entidad, el sistema le pedirá que registre una llave diferente. De lo contrario, le aparecerá la confirmación del registro y puede dar clic en “Finalizar”.

¿Cómo enviar dinero con Bre-B?

Para enviar dinero no necesita crear una llave.

Ingrese a la aplicación de su entidad financiera y seleccione el logo de Bre-B. Seleccione la opción “Pagos y transferencias con llave” (también hay opción para QR). Pídale a la persona o al comercio la llave. Digite la llave y el monto que desea transferir. Seleccione la opción “Confirmar”. Le aparecerá parte del nombre de la persona que recibe el pago o transferencia. Si es correcto, seleccione “Enviar”. La otra persona recibirá el dinero en máximo 20 segundos. La entidad generará un comprobante de pago.

Eduardo Barberena, director de canales digitales del Banco de Bogotá, dice que lo más sencillo es entender Bre-B en la práctica: “lo importante es que lo use”. Por eso, la recomendación de los expertos es hacer una transacción, desde un peso, para familiarizarse. Inscriba sus llaves directamente en la aplicación de su banco o cooperativa, seleccionando el logo “Bre-B”.

¿Cómo recibir dinero con Bre-B?

Para recibir dinero debe crear una llave. Para recibir dinero, entregue el código a la persona que le hará el pago.

¿A qué cuentas puedo enviar dinero con Bre-B?

Puede enviar dinero entre bancos y cooperativas. En el nuevo ecosistema de pagos ya están incluidas 227 entidades financieras. Aplica para cuentas de ahorros, corrientes y depósitos de bajo monto.

¿Me cobran 4 x 1.000 por transferir dinero con Bre-B?

Sí, usar el sistema es gratuito, pero las transferencias siguen sujetas a las reglas vigentes del sistema financiero, como el polémico 4 x 1.000. Ya pasaron casi 10 meses desde la fecha en la que debió implementarse el beneficio en este impuesto, según lo estableció la reforma tributaria de 2022. Con ese cambio, todas las cuentas de un usuario estarían libres del gravamen hasta que se superara el tope de transacciones mensuales de 350 UVT (COP 17,4 millones en 2025).

El cambio todavía no se ha puesto en marcha porque el sistema que se necesita no está listo y las autoridades no han aclarado quién debe responder ni cuándo entrará en vigencia el beneficio. Por ahora se mantienen las mismas reglas que antes: cada usuario puede tener solo una cuenta exenta de esta obligación y en dicha cuenta también se cobra 4 x 1.000 si se supera el tope.

¿Qué pasa con Transfiya?

Transfiya, un servicio creado por ACH Colombia, ya permitía transferencias inmediatas entre 26 entidades financieras, con más de 23 millones de usuarios. Ahora pasará a ser parte del ecosistema Bre-B. Los usuarios ya no verán el logo en sus aplicaciones, pero muchos de los pagos seguirán circulando internamente a través de su infraestructura. Eso sí, podrá seguir haciendo transferencias como hasta ahora entre las billeteras digitales y entre las cuentas bancarias.

¿Cómo evitar estafas con Bre-B?

“Si bien se ha hecho común hablar de estafas por medio de Bre-B, lo cierto es que lo que hemos identificado en el camino de su implementación son casos de ingeniería social, en los cuales los amigos de lo ajeno aprovechan el nombre del sistema y de las entidades participantes para engañar a las personas”, señala Luis Miguel Zapata, vicepresidente de Ecosistemas de Bancolombia.

Como ya se mencionó, puede registrar las llaves y hacer la transferencia desde su aplicación y sin ningún intermediario. Si le dicen que debe darle clic a un enlace para aceptar la plata de Bre-B, es falso. Si le mandan un enlace para que confirme o active su llave, es falso. Si le piden descargar una aplicación para Bre-B, es falso. Si lo llaman a ofrecerle asesoría sobre Bre-B y le piden la clave del cajero, la clave dinámica, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento o el código de seguridad… también es falso. Lo quieren estafar.

