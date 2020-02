"Buscan acomodar un grosero 'error'": Tigo sobre subasta de espectro

Redacción Economía.

"Esta industria requiere de jugadores serios, comprometidos con el largo plazo y dispuestos a invertir". Así se expresó la compañía Claro en su pronunciamiento sobre el futuro al que se enfrenta ahora la subasta de espectro para servicios móviles en el país, que se llevó a cabo el pasado 20 de diciembre. La empresa se refiere a la determinación que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) está por tomar respecto a la "renuncia" de la firma Partners (que se constituiría como un nuevo operador en el país) a uno de los bloques de espectro que ganó en la puja.

Partners, que en Chile opera como Wom, comunicó el 2 de enero su "renuncia" a uno de los tres bloques de 10 MHz a los que se hizo en la banda de 2.500 MHz (además de 20 MHz en la banda de 700 MHz) como consecuencia de una "inconsistencia" en la subasta. Esa "inconsistencia", ha dicho esa firma, llevó a que por error se ofertaran $1,7 billones por el bloque mencionado, un valor 10 veces por encima del precio base esperado.

Lea más del contexto: Un número de más: ¿el billonario “error” en la subasta de espectro?

La renuncia no tardó en generar el rechazo de Movistar y Tigo, que sostienen que Partners no solo no ha demostrado que dicha "inconsistencia" haya existido, sino que debe mantener y cumplir la oferta que hizo. Sin embargo, en el proceso administrativo que inició el Mintic para resolver el asunto, de los operadores que participaron en la subasta, solo Claro fue reconocido como tercero interesado, pues fue el único que, además de Partners, hizo una oferta por el bloque en cuestión.

"Las normas fueron totalmente claras y conocidas por todos. El Ministerio adelantó simulaciones durante dos días en los que quedó muy claro que todos los participantes estaban obligados a cumplir la totalidad de la oferta o de lo contrario se hacía exigible la póliza de seriedad de la oferta y responsables por todos los perjuicios en caso de no honrar su compromiso", dice Claro en su comunicado de este miércoles, 19 de febrero, en vísperas de que, según el cronograma de la subasta, se expidan los permisos de uso de espectro como resultado de la subasta en la que Claro, Tigo y Partners salieron ganadores. Movistar resultó sin asignaciones, pues consideró que los precios en la puja fueron muy elevados.

Es decir, sin que aún se sepa la determinación del Mintic sobre la "renuncia" de Partners, se acerca la fecha en la que, por norma, deben formalizarse las asignaciones. "El Ministerio TIC tiene pendiente decidir si acepta la solicitud de Partners de renunciar a un bloque de espectro y definir las consecuencias del error cometido por la empresa en la subasta. El Ministerio TIC adelantó un proceso serio con una planeación de casi ocho meses en el que todos los actores tuvimos la oportunidad de comentar", agregó Claro en su comunicado.

"Era muy claro que no se podía alegar un error para evitar cumplir lo ofertado. Cualquier decisión en el sentido contrario dejará vulnerable jurídicamente hablando al proceso y sentará un fatal precedente para las futuras subastas. Un error de un privado no debe afectar al Ministerio, a la industria y mucho menos el bienestar de los colombianos", concluye la empresa.

En un sentido similar se pronunció Mauricio Ramos, director ejecutivo de Millicom, multinacional controlante de Tigo, compañía que ofertó $2,4 billones en el marco de este proceso. Ramos, de origen colombiano, le envió una carta al presidente Iván Duque en la que plantea una serie de preguntas y reclamos respecto a lo sucedido hasta ahora con la subasta y la "renuncia" de Partners. Uno de los principales mensajes que le envía es que la situación no solo amenaza con "destruir" la subasta que requirió tantos años de trabajo, sino minar la confianza inversionista en Colombia.

Llama la atención, por ejemplo, que para Ramos el Mintic inició el proceso administrativo para resolver el asunto de Partners "fundamentada en un "error" y no un proceso de inclumplimiento", no sin antes mencionar que "en Colombia los errores que vician el consentimiento, como el que plantea Partners, únicamente pueden ser decretados por los jueces de la República".

Ramos insiste, como lo expusieron Tigo y Movistar en el pasado, que la subasta, así como la oferta y la garantía de cada participante fueron una sola cosa, por lo que no se puede "renunciar" a solo un pedazo del resultado del proceso.

"¿Podemos entender que los otros participantes del proceso también podremos "renunciar" o incumplir respecto de algunos bloques de espectro, pero no de otros? ¿Y que, como Partners, tampoco se nos podrá declarar inhabilidad alguna", cuestiona el ejecutivo. A lo que agrega su inconformidad por el hecho de que Tigo no haya sido reconocida como interesado en el proceso administrativo que adelanta el Mintic: "¿Cómo se puede afirmar que todos los participantes en la subasta no tienen interés en el resultado de la subasta en la que participaron?".

Ramos, quien advierte que la situación "genera fuertes dudas" en los accionistas de Millicom en Nueva York, Londres y Estocolmo, remata: "(Partners) busca poner en tela de juicio la labor de años en pos de esta subasta, el desarrollo digital y la estabilidad jurídica de la inversión extranjera en el país para que se acomode un grosero "error" que es sólo de Partners y nadie más. Y ante ello se estarían modificando las reglas de la subasta para que Partners pueda devolver una parte del espectro subastado, conservar el resto y recibir solo una declaración de "incumplimiento parcial" y, a pesar de su incumplimiento, la falta de seriedad en su oferta y haber causado perjuicios a Colombia, seguir siendo beneficiario de espectro y continuar con la posibilidad de relacionarse, como si nada, con el Estado Colombiano".

Partners, por no haberse constituido como operador en Colombia, participó del proceso a través de una firma de abogados. Hasta el momento el único comunicado que ha emitido ha sido el del 2 de enero, informando sobre su renuncia. Los argumentos de la firma inversionista se pudieron conocer más en profundidad en un documento que el apoderado de Partners le envió al Mintic, en el que no solo manifestó que la oferta había sido un error sino que, por lo mismo, no debería hacerse efectiva la garantía bancaria de seriedad de oferta.

Más allá de eso, Partners no se ha pronunciado, ni siquiera teniendo en cuenta que se ha llegado a sugerir que podría haber habido prácticas anticompetitivas, pues los apoderados de Partners en octubre de 2019 (dos meses antes de la subasta) preguntaron por escrito al Mintic qué consecuencias tendría renunciar a un bloque, a lo que la cartera contestó que eso podría asimilarse como un retiro extratemporáneo de la oferta, lo que acarrearía hacer efectiva la garantía bancaria de seriedad de oferta. La averiguación por parte de los abogados de Partners “lleva a pensar, al menos de forma indiciaria, sobre la puesta en marcha de una conducta anticompetitiva y consiente (sic) para alterar los resultados de la subasta”, advirtió, por ejemplo, Telefónica en una carta dirigida al Ministerio.

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Mintic suspender la asignación de los permisos hasta que no haya claridad sobre si hubo participación o no de uno de los asesores de Partners en la estructuración de la subasta y sobre los ingresos que recibirá la Nación por cuenta de la subasta (teniendo en cuenta que si se acepta la "renuncia" unos $1,7 billones ya no entrarían).

Lea más sobre esto en: Procuraduría sigue con dudas sobre la subasta de espectro para servicios móviles

Por el momento, la decisión sigue en manos del Mintic, que no ha suspendido la asignación de los permisos hasta el momento. De esta, en vista de las profundas discrepancias que se han visto entre las posturas, se puede anticipar que, sea cual sea, dejará inconformes en el marco de un proceso fundamental para el desarrollo tecnológico del país.