Procuraduría sigue con dudas sobre la subasta de espectro para servicios móviles

Redacción Economía.

Para el Ministerio Público, por ejemplo, no es claro cuánto recibirá el Estado luego de que uno de los participantes renunciara a uno de los bloques de frecuencias que ganó.

Para la Procuraduría General de la Nación sigue habiendo un manto de duda sobre la subasta de espectro en la que Claro, Tigo y un nuevo operador propiedad del fondo de inversión Partners resultaron ganadores en diciembre pasado.

El 3 de febrero, el Ministerio Público le pidió al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) que suspenda el otorgamiento de los permisos de uso de espectro –previsto para este mes, según lo anunciado– hasta que no haya plena certeza sobre si hubo participación o no de un asesor de Partners en la estructuración de la puja, así como sobre el recaudo de dinero que obtendrá el Estado como resultado de la subasta.

Sobre lo primero, la inquietud surge de que el señor Juan Ignacio Crosta fue representante de la firma contratista Bluenote Management, que hizo acompañamiento y dio soporte al Mintic para el proceso de subasta de las bandas de 900 y 1900 MHz. Crosta, posteriormente, entró a formar parte del equipo de Partners para la subasta.

Ante eso, el Mintic respondió el pasado 11 de febrero explicando, entre otras cosas, que el contrato en cuestión no solo se ocupaba de temas logísticos para la subasta, y no de estrcuturación o valoración de esta, sino que se terminó de manera anticipada por mutuo acuerdo, pues “el Ministerio determinó no realizar la subasta inicialmente prevista para las bandas de 900 MHz y 1900 MHz y decidió iniciar la preparación de un nuevo proceso, que incluyera la banda de 700 MHz”.

Más adelante aclara, además, que “los productos entregados por el contratista Blue Note, al no ser documentos finales ni contener una estructuración ni valoración de la subasta, no fueron usados ni tenidos en cuenta por este Ministerio al momento de construir la Resolución 3078 de 2019 y realizar la valoración de las bandas a subastar”.

En cuanto a las dudas por el recaudo producto de la subasta, el Mintic explicó que cuenta con nueve ofertas que, en dinero, superan los $3,2 billones, además de la ampliación de cobertura de banda ancha para 3.658 localidades.

Añade que tiene "una oferta con manifestación de renuncia". Esa oferta es precisamente la fuente de la controversia. Se trata del bloque de 10 MHz que Partners ganó habiendo ofrecido 10 veces más el valor base esperado por las frecuencias. Sin embargo, según Partners hubo una "inconsistencia" que hizo que en esa oferta hubiera un error, por lo que solicitó renunciar al bloque, algo, por demás, inaceptable para los otros operadores.

Ahora, la respuesta para la Procuraduría no fue satisfactoria. “Aún no queda absolutamente claro que las actividades ejecutadas en su momento por el ingeniero Crosta Blanco para el Ministerio no se utilizaron en la subasta adelantada en el mes de diciembre del año anterior, por tanto, en aras de salvaguardar el ordenamiento jurídico y los principios de libre competencia y promoción de la inversión, así como las reglas contenidas en la Resolución 3078 de 2019, reitero, la importancia de revisar esta situación frente al oferente Partners”, dice la procurador delegada, Gloria Quintero Montoya.

Además, teniendo en cuenta que aún no se ha resuelto el asunto de la renuncia de Partners al bloque, para la Procuraduría “aún no resulta clara la cuantía que espera obtener el Estado colombiano”. El mismo 11 de febrero en que el Mintic respondió al Ministerio Público informó que empezó el proceso administrativo para estudiar la renuncia del privado.

Después de reiterar que el Mintic no respondió satisfactoriamente al requerimiento, la delegada le dio a la cartera de tecnologías un nuevo plazo, de cinco días hábiles, para responder.

