CAF y BBVA ampliaron su línea de crédito: USD 41 millones para reconstrucción tras terremoto

Sergio Lizarazo, vicepresidente de Banca Empresas e Instituciones de BBVA Colombia, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Foto: CAF

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En el marco de la Convención Bancaria, que se realiza en Cartagena desde este miércoles, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y BBVA anunciaron la ampliación de su línea de crédito en USD 50 millones. Ahora quedará en USD 200 millones.

La línea seguirá financiando proyectos de conservación de la biodiversidad, desarrollo agroindustrial sostenible, fortalecimiento del sector palmicultor y de empresas agroexportadoras hacia la Unión Europea y mercados de América Latina y el Caribe, así como iniciativas de integración económica regional. Pero con esta ampliación también habrá recursos para recuperar infraestructura y servicios esenciales en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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De los USD 200 millones, USD 41 millones estarán destinados a la reconstrucción. Se podrán financiar inversiones y gastos elegibles de departamentos, municipios, otras entidades territoriales y empresas privadas afectadas por el sismo, específicamente para recuperar infraestructura y servicios esenciales.

La financiación contempla la recuperación de vías y puentes, sistemas de agua potable y saneamiento, hospitales, colegios, redes de energía, transporte público, telecomunicaciones y edificios públicos. También cubrirá remoción de escombros, estabilización y reparación de estructuras, habilitación de accesos provisionales y restablecimiento de los servicios de agua y energía.

La financiación de cada proyecto estará sujeta a la evaluación y a los criterios de elegibilidad establecidos para la línea. En los próximos días se anunciarán las condiciones.

“La recuperación después de una emergencia de esta magnitud requiere recursos y capacidad de ejecución”, afirmó Sergio Lizarazo, vicepresidente de Banca Empresas e Instituciones de BBVA Colombia. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, aseguró que la ampliación fortalece “la capacidad de poner recursos al servicio de las regiones”.

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El anuncio de este miércoles es la ampliación de una alianza que ya ha financiado a más de 70 empresas agroindustriales y exportadoras. En la primera etapa se movilizaron recursos por USD 126 millones hacia proyectos relacionados con biodiversidad, conservación de ecosistemas, agroexportación y producción sostenible.

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