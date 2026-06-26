Canacol y el suministro de gas en Colombia: qué está pasando y qué sigue

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La Corte de Alberta (Canadá) avaló, en primera instancia, la solicitud de Canacol Energy para terminar anticipadamente sus contratos de suministro y transporte de gas natural en Colombia, en el marco del proceso de reestructuración por insolvencia que inició la empresa el año pasado. Esta decisión mantiene en alerta al sector.

Canacol es una empresa de exploración y producción de gas natural, que abastece parte de la demanda de siete departamentos de la región Caribe y algunos municipios de Norte de Santander.

De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), la suspensión de los contratos podría afectar cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas, generando impactos directos sobre los hogares, la industria y la generación térmica.

Canacol mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, en abril su producción promedio fue de 75 millones de pies cúbicos diarios, equivalente al 7,5 % de la demanda nacional. Su producción ha venido cayendo por factores técnicos y operativos: en julio de 2023 alcanzaba 196 millones de pies cúbicos diarios.

El 28 de abril, Canacol Energy, argumentando que no cuenta con el gas suficiente para cumplir los contratos vigentes, solicitó autorización ante una corte de Alberta para terminar de manera anticipada sus contratos de suministro de gas.

Esta semana, la corte aprobó la solicitud, pero esto no significa que inmediatamente Canacol podrá suspender los contratos. Como explicó Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, “la última palabra la tiene la Superintendencia de Sociedades”.

Naturgás ya había explicado que la Supersociedades puede ejercer las facultades legales contempladas en el régimen de insolvencia empresarial transfronteriza (Ley 1116 de 2006), particularmente la excepción de orden público, para evitar decisiones que puedan comprometer la continuidad de los servicios públicos.

El caso de Cerro Matoso

Este jueves, cuando se conoció la decisión, Cerro Matoso informó que su operación podría ser inviable por la falta de suministro confiable de gas natural si Canacol efectivamente da por terminado el contrato.

Canacol venía suministrando el 82 % del gas natural que Cerro Matoso necesita para operar. Sin embargo, la empresa advirtió que en las últimas semanas, de manera unilateral, la productora había reducido las entregas contempladas en el contrato.

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El gas es un insumo vital para la producción de ferroníquel, de ahí que Cerro Matoso advierta que, sin un suministro confiable de este hidrocarburo, tendría que detener su operación y apagar sus dos hornos. El apagado de los hornos “provocaría daños estructurales irreversibles”. Recuperar cada horno supondría entre COP 550.000 millones y COP 730.000 millones y la empresa tendría que frenar su actividad por 10 meses.

El cese de actividades pondría en riesgo a más de 2.000 trabajadores.

¿Qué sigue?

Cerro Matoso informó que tiene un plazo de 21 días para interponer un recurso de apelación y solicitar a la corte canadiense de segunda instancia que revoque la decisión.

Ahora bien, como explicamos antes, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para evaluar si la decisión definitiva de la justicia canadiense debe adoptarse o no en Colombia.

Naturgás ha defendido que no se justifica una terminación anticipada de contratos, pues existen distintos caminos para manejar la situación. En mayo, Luz Stella Murgas, presidenta del gremio, se refirió a “mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso el interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas”.

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